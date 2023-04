Quando finisce l'appuntamento con Uomini e donne su Canale 5? L'appuntamento con il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi continua ad essere uno dei più seguiti di questa stagione televisiva, in grado di appassionare milioni e milioni di spettatori.

Anche quest'anno, come di consueto, la trasmissione dei sentimenti Mediaset si fermerà per la pausa estiva e, al suo posto, ci sarà spazio per la messa in onda di una nuova soap opera in prima visione assoluta.

Quando finisce l'appuntamento con Uomini e donne su Canale 5

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne prosegue con successo nella fascia del pomeriggio di Canale 5.

Sono quasi tre milioni gli spettatori che, tutti i giorni, si appassionano alle vicende di Gemma, Tina, Armando e tutti gli altri protagonisti che ormai da anni popolano il parterre del trono over e quello del trono classico.

Anche quest'anno, però, si sta avvicinando il momento delle battute finali di questa fortunata stagione del talk show sentimentale di Maria De Filippi.

Quando ci sarà il gran finale di questa edizione? La messa in onda delle ultime puntate di Uomini e donne è prevista entro il mese di maggio.

Al posto di Uomini e donne, ci sarà una nuova soap opera in daytime

La trasmissione dovrebbe salutare il suo affezionatissimo pubblico con le ultime puntate in onda dal 29 al 31 maggio, dopodiché calerà il sipario sulla trasmissione per la lunga pausa estiva.

Anche quest'anno, al posto della trasmissione di Maria De Filippi, andrà in onda una soap opera che avrà il compito di sostituirla durante i mesi della calda stagione. Trattasi de La Promessa, una serie spagnola che dopo il successo in patria, si appresta a conquistare anche il pubblico italiano.

Intanto, in attesa che arrivi il finale di questa stagione del talk show, le ultime puntate trasmesse su Canale 5 sono state a dir poco dense di sorprese e colpi di scena.

Tina Cipollari al centro dell'attenzione nelle ultime puntate di Uomini e donne su Canale 5

Occhi puntati in primis sulle vicende di Tina che, per l'ennesima volta, si è ritrovata ai ferri corti in studio con un protagonista del trono over.

Questa volta, però, non si tratta di Gemma, bensì del suo corteggiatore Elio, che ha scatenato la dura reazione dell'opinionista, al punto da accusarlo di essere una persona incoerente.

I toni tra i due, però, si sono infuocati nel giro di pochi minuti e la reazione di Tina contro Elio non si è fatta attendere: l'opinionista del talk show Mediaset ha perso le staffe, al punto che Maria De Filippi è dovuta intervenire in prima persona per evitare il peggio e fare in modo che Elio non intraprendesse un'azione legale nei confronti di Cipollari.