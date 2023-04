L'appuntamento con Resta con me si avvia ormai verso le battute conclusive di questa prima stagione. Le anticipazioni sulla serie tv con protagonista Francesco Arca rivelano che questo lunedì 3 aprile andrà in onda l'ultimo appuntamento in prima visione assoluta, che si preannuncia denso di colpi di scena.

Al centro dell'attenzione ci saranno le vicende legate al piccolo Diego, il quale si ritroverà messo nei guai dopo lo scontro a fuoco con Terek mentre Alessandro si ritroverà a scoprire il nome della vera talpa che si nasconde all'interno della sua squadra.

Quando va in onda l'ultima puntata di Resta con me in prima visione su Rai 1

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla programmazione di Resta con me rivelano che per vedere in onda l'ultima puntata in prima visione assoluta, gli spettatori e fan della serie non dovranno attendere la prossima domenica sera.

La Rai ha scelto infatti di anticipare il gran finale della prima stagione: di conseguenza, la puntata conclusiva della fiction con Francesco Arca sarà trasmessa questo lunedì 3 aprile in prima visione assoluta su Rai 1.

Al centro dell'attenzione ci saranno le vicende di Alessandro, il quale sarà impegnato a scoprire il nome della vera talpa che si cela all'interno della squadra mobile.

Alessandro scopre chi è la talpa: anticipazioni Resta con me ultima puntata del 3 aprile

Le anticipazioni sull'ultima puntata di Resta con me in programma questo lunedì 3 aprile su Rai 1, rivelano che proseguiranno le indagini sugli uomini della "banda termica": ancora una volta poi il protagonista Alessandro, si metterà sulle tracce della talpa del gruppo.

I sospetti su Stefano verranno meno: dopo attente indagini, Alessandro si renderà conto che non è lui la persona che sta tramando alle spalle della squadra, così come si era ipotizzato in un primo momento.

Intanto, la squadra metterà a segno l'ennesimo colpo che non passerà inosservato: nonostante siano sul punto di essere smascherati, riusciranno comunque a svuotare il caveau del Tribunale.

Tuttavia, in seguito a questo colpaccio, ecco che Alessandro riuscirà finalmente a scoprire il nome della vera talpa che si nasconde all'interno della squadra mobile.

Alessandro perde la custodia di Diego: anticipazioni Resta con me ultima puntata del 3 aprile

E poi ancora, le anticipazioni della puntata finale di Resta con me del 3 aprile, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Diego che finirà nei guai dopo aver sparato a Tarek.

Per fortuna si eviterà la strage ma, dopo questo spiacevole episodio, ecco che Alessandro e Paola si ritroveranno a perdere la custodia del bambino e di conseguenza anche la possibilità di poterlo adottare.