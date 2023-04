Prosegue su Rai 1 la programmazione della Serie TV italiana "Il Paradiso delle Signore", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 16:05. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 3 a venerdì 7 aprile, Gemma scoprirà che Marco e Stefania si sono lasciati, ma non darà tanto importanza alla cosa. Inoltre Vito aggredirà Francesco dopo aver fermato una lettera d'amore scritta dal ragazzo per Maria, mentre Irene mostrerà delle perplessità di fronte alla proposta di matrimonio di Alfredo.

Ezio propone a Conti una collaborazione

Nella puntata de "Il Paradiso delle signore" di lunedì 3 aprile, Roberto informerà Vittorio che ha deciso di sposare Gemma ed i motivi che l'hanno spinto a farlo.

In seguito Landi insieme alla Zanatta andranno al Circolo affinché tutti sappiano del fidanzamento. All'improvviso entrambi saranno turbati dall'arrivo di Marco. Intanto Conti cercherà un valido sostituto alla Ditta Palmieri. Inoltre Vito proverà a farsi perdonare da Maria, ma lei non ne avrà alcuna intenzione e troverà conforto in Francesco. Adelaide invece avrà una notizia che la rattristerà molto.

Nell'episodio di martedì 4 aprile, Tancredi non si fiderà del comportamento di Marco e si confronterà con lui. Alla fine gli dirà che è tornato a Milano, perché si è lasciato con Stefania. Nel frattempo Adelaide comunicherà al Barbieri che una sua amica è in fin di vita. In tutto questo Ezio proporrà a Conti di cooperare con la sua ditta, mentre Clara capirà che a Francesco piace Maria e confesserà al ragazzo che pure lei è interessata ad una persona impegnata.

Il Rizzo intuirà subito che si tratta di Alfredo. Quest'ultimo chiederà ad Irene di essere sua moglie, ma lei si mostrerà titubante.

Vito vuole farsi perdonare da Maria

Secondo le Anticipazioni Tv di mercoledì 5 aprile, Ezio e Veronica sceglieranno di non dire niente a Gemma della rottura tra Marco e Stefania. La Zanatta però verrà a conoscenza di tutto, ma non mostrerà nessuna reazione.

Intanto Vito troverà tanti problemi nel farsi perdonare da Maria. Il ragazzo allora porgerà le sue scuse a Francesco, sperando che lui possa aiutarlo. Inoltre Matilde non sarà entusiasta del rapporto lavorativo creatosi tra il Paradiso e la ditta di Ezio.

Nella puntata di giovedì 6 aprile, Guarnieri penserà di cedere il Paradiso Market a Conti, ma gli porrà davanti tanti ostacoli.

Nello stesso tempo, Marco apprenderà che la rivista con cui ha collaborato è a rischio. Nel frattempo Adelaide e Marcello saranno pronti ad andare a trovare l'amica della Contessa. Il maggiordomo Italo però suggerirà alla donna di andare da sola. In tutto questo Ezio scoprirà il motivo per cui Marco e Stefania si sono lasciati, mentre Francesco sarà propenso a dichiarare i suoi sentimenti alla Puglisi con una lettera.

Adelaide parte senza Marcello

In base agli spoiler di venerdì 7 aprile, Marco spronerà Tancredi ad acquistare il Paradiso Market. Intanto Gemma e Marco assumeranno un comportamento anomalo, tanto che il ragazzo le confiderà di pensare ancora a Stefania. Inoltre Vito impedirà che la missiva scritta da Francesco arrivi a Maria e preso da gelosia, aggredirà il Rizzo. Infine Barbieri si accorgerà che Adelaide è partita senza di lui.