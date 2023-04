L'appuntamento con la soap Tempesta d'amore è confermato nella settimana che va dal 24 al 29 aprile 2023 con le nuove puntate in prima visione assoluta.

Le anticipazioni rivelano che, al centro dell'attenzione, ci saranno le vicende di Ariane e Robert, dopo che i due annunceranno ufficialmente di essere pronti per le nozze.

Dura la reazione di Lia: la donna si mostrerà a dir poco disperata e affranta per quanto sta succedendo.

Ariane e Robert pronti per le nozze: anticipazioni Tempesta d'amore 24-29 aprile 2023

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate inedite di Tempesta d'amore previste fino al 29 aprile in prima visione assoluta su Rete 4, rivelano che la notizia del fidanzamento tra Ariane e Robert lascerà tutti senza parole.

Una notizia a dir poco clamorosa che avrà delle ripercussioni inaspettate in primis su Lia: la donna si mostrerà disperata per l'annuncio che vede protagonista il suo ex uomo, tanto da chiudersi nel suo dolore.

Immediata la reazione di Werner: l'uomo si dirà subito contrario alle nozze di suo figlio con la perfida donna, motivo per il quale chiederà a Christoph di dargli una mano. Vuole impedire le nozze ad ogni costo.

Intanto Ariane, deciderà di non perdere tempo: le anticipazioni di Tempesta d'amore fino al prossimo 29 aprile, rivelano che la donna vorrà fissare subito la data ufficiale per celebrare le nozze con Robert.

Lia disperata, Robert si sente solo: anticipazioni Tempesta d'amore al 29 aprile 2023

Tre giorni dopo l'annuncio del fidanzamento, i due diventeranno marito e moglie e potranno così pronunciare il fatidico sì che li unirà per sempre.

L'ennesimo colpo di scena che spiazzerà Lia che, come se non bastasse, si ritroverà a dover fare i conti con le provocazioni da parte della perfida Ariane, che cercherà in tutti i modi di scatenare una sua reazione.

Intanto, i Sonnbichler decideranno di non partecipare alle nozze di Robert in segno di rispetto nei confronti di Lia: un duro colpo per l'uomo, che si sentirà sempre più solo e scoraggiato dalla presa di posizione della famiglia sulle sue nozze con Ariane.

Vanessa riceve una brutta notizia: anticipazioni Tempesta d'amore 24-29 aprile

E poi ancora, nel corso dei nuovi episodi della soap opera in onda su Rete 4, ci sarà spazio anche per le vicende di Vanessa.

La donna riuscirà finalmente a trovare quella che sembrerà essere la casa dei suoi sogni e riceverà anche un aiuto da parte di Alfons: l'uomo intende sostenerla nelle spese economiche che dovrà affrontare.

Eppure, proprio quando tutto sembrerà girare nel verso giusto, ecco che ci sarà una brutta notizia che finirà per mettere di nuovo tutto in discussione.