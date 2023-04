Nella puntata di Terra Amara (Bir Zamanlar Cukurova) che andrà in onda giovedì 20 aprile su Canale 5, Cetin sparerà a Rustem per impedire la cerimonia di fidanzamento con Gulten e verrà arrestato dalle forze dell'ordine locali. Dopodiché, la ragazza andrà a trovarlo in carcere, gli confesserà i propri sentimenti e gli prometterà di aspettarlo fino a quando sconterà la sua pena. Nel frattempo, Hatip, incalzato da Behice, deciderà di mettersi contro alla famiglia Yaman candidandosi alle nuove elezioni per il presidente della camera di commercio. Successivamente, il signor Aga vincerà contro Hunkar e Demir e diventerà il nuovo onorevole in carica.

Infine, vi sarà un salto temporale di tre mesi a Cukurova e, al trentacinquesimo anniversario dell'azienda Yaman, Sermin farà una scenata per mettere in cattiva luce la sua famiglia. La donna accuserà suo cugino di voler cancellare a tutti i costi la memoria di suo padre Serafattin, co-fondatore dell'azienda.

Cetin spara a Rustem e finisce in carcere in Terra amara

Fadik confiderà a Cetin che Gulten ha accettato di sposare Rustem, un uomo più grande di lei e con già 3 figli. Per questo motivo, il braccio destro di Yilmaz correrà alla tenuta Yaman per fermare la donna che ama dal compiere questo gesto.Una volta arrivato alla villa, il giovane Cigerci sparerà all'uomo per impedire la cerimonia di fidanzamento.

Dopodiché, i gendarmi di Adana lo arresteranno e lo porteranno in carcere per tentato omicidio.

Gulten promette a Cetin di aspettarlo fuori dal carcere

Successivamente, la giovane Taskin andrà a trovare l'uomo che l'ha salvata da un terribile destino in carcere, gli confesserà i suoi sentimenti e gli prometterà di aspettarlo fino a quando avrà scontato la sua pena per vivere felicemente insieme.

Nel frattempo, Behice incalzerà Hatip a mettersi contro la famiglia Yaman. Così, l'uomo, incoraggiato dalla donna e da Sermin, si candiderà per l'elezione come nuovo presidente della camera di commercio. Dopodiché, durante lo spoglio dei voti, il signor Aga vincerà contro Demir e Hunkar diventando il nuovo presidente in carica.

Sermin fa una scenata per mettere in cattiva luce Demir

Passeranno tre mesi e a Cukurova si celebrerà il trentacinquesimo anniversario dell'azienda Adnan Yaman. Durante la serata evento, Sermin farà una scenata per mettere in cattiva luce la sua famiglia. Nello specifico, la mamma di Betul sosterrà che Demir stia facendo di tutto per cancellare il ricordo di suo padre Serafettin, ossia il co-fondatore dell'azienda Yaman.