Non mancheranno litigi e storie d’amore nelle trame della soap opera turca Terra Amara in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica. Dalle anticipazioni su ciò che accadrà negli episodi del 21, 22 e 23 aprile 2023 si evince che si assisterà all’ennesima sfuriata di Mujgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) nei confronti di Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek). Quest’ultima, dopo aver preso per errore un passeggino che Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) aveva fatto comprare per il figlio che attende la dottoressa, lo restituirà ai legittimi proprietari. La reazione di Mujgan sarà molto dura, visto che riconsegnare l’oggetto alla rivale in quanto non accetterà che Adnan ci sia salito sopra.

Trama Terra amara, del 21 aprile: Naciye accusa Sermin di essere l’amante del marito Hatip

Gli spoiler della puntata in programmazione su Canale 5 venerdì 21 aprile raccontano che Naciye (Şirin Öten) si scaglierà contro Sermin (Sibel Taşçıoğlu) e farà sapere a tutti che quest'ultima è l’amante del marito Hatip (Mehmet Polat).

Yilmaz rivelerà al padrino Fekeli (Kerem Alışık) che un’opportunità lavorativa potrebbe dare del filo da torcere alla famiglia Yaman

Episodio del 22 aprile: Saniye approva la relazione tra Gulten e Cetin

Nell’episodio di sabato 22 aprile di parlerà dell’accusa di Sermin nei confronti di Demir (Murat Ünalmış) in occasione dei festeggiamenti del trentacinquesimo anniversario dell’azienda Yaman: dopo che la notizia finirà sui giornali, Yaman sarà deciso a ostacolare la cugina.

Saniye (Selin Yeninci) sospetterà che Hunkar (Vahide Perçin) sia a conoscenza di qualche segreto che riguarda la cognata Gulten (Selin Genç). Messa alle strette la signora Yaman vuoterà il sacco. A questo punto Saniye darà la sua benedizione a Gulten per potersi vivere la storia d’amore con Cetin, che si trova ancora in carcere.

Mujgan, sempre più stufa di Zuleyha, chiederà al marito Yilmaz di farla allontanare dalla rivale.

Puntata del 23 aprile: Mujgan su tutte le furie

Nella puntata di Terra amara che occuperà il palinsesto di Canale 5 domenica 23 aprile, come di consueto a partire dalle 15 circa, Hunkar farà avere a Mujgan la carrozzina che Yilmaz ha ordinato per il loro bambino e che per sbaglio è finita nelle mani di Zuleyha.

La dottoressa Hekimoglu, in preda alla furia, riporterà il passeggino ad Altun: Behice (Esra Dermancıoğlu) in questo frangente inviterà Akkaya a riflettere sulla difficile situazione in cui si trova sua moglie.