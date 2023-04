Cosa succederà nelle prossime puntate della soap Terra Amara in onda su Canale 5? Le anticipazioni rivelano che Gulten e Saniye avranno un grave incidente, e lotteranno tra la vita e la morte. La colpa sarà del nuovo antagonista che metterà alla prova Zuleyha e i suoi cari, seminando paura e terrore in tutta Çukurova.

A ridurre le due giovani in fin di vita saranno Haşmet Çolak e suo figlio, che le investiranno su una strada deserta senza prestare soccorso. Zuleyha giurerà vendetta, senza sapere che lei stessa sta correndo un grande pericolo. Di seguito le trame dei nuovi episodi.

Terra amara nuove puntate: Gulten investita da Hasmet

Le nuove anticipazioni di Terra amara svelano che Hasmet, in compagnia del figlio, investiranno accidentalmente Saniye e Gulten, senza prestare loro soccorso: ma si tratta solo di un incidente?

Gulten e Saniye verranno immediatamente portate in ospedale, non appena verranno trovate prive di sensi nella strada in cui sono state investite.

Cetin, disperato, accorrerà al capezzale aspettando con speranza il risveglio della moglie Gulten. Solo lei potrebbe incastrare Hasmet se solo uscisse dal coma. Il pm informerà Cetin di non avere nessun'altra testimonianza che possa incastrare il responsabile dell'incidente.

La povera Gulten verrà sottoposta a una delicata operazione, ma i medici saranno sinceri con Cetin, mettendolo al corrente della concreta possibilità che la moglie non riesca a superare la notte.

Purtroppo sarà così: Cetin starà vicino a Gulten nei suoi ultimi momenti di vita, disperandosi una volta che chiuderà gli occhi per sempre.

Anticipazioni di Terra amara: la morte di Gulten e Saniye

Un tragico evento scuoterà le trame della soap. Gulten non sopravviverà all'intervento e con la sua morte Hasmet penserà di essere ormai al sicuro, non essendo stato identificato come il responsabile dell'incidente.

Gulten, però, non sarà l'unica sua vittima.

Anche Saniye non riuscirà a farcela dopo essere stata investita. La donna morirà sul colpo e non ci sarà nulla da fare. Gaffur le dirà addio dopo aver effettuato il riconoscimento del corpo. Zuleyha, appresa la notizia, giurerà vendetta, promettendo a Cetin e a Gaffur di fare tutto il possibile per assicurare alla giustizia il colpevole.

Si ricorda che la puntata di Terra amara di lunedì 10 aprile non andrà in onda in occasione dela Pasquetta. Confermati invece gli episodi con la soap per sabato 8 e domenica 9 aprile, come sempre su Canale 5 e con gli episodi doppi. Tutti gli episodi andati in onda sono disponibili accedendo al portale Mediaset Play Infinity.