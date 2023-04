Le puntate di Terra Amara che andranno in onda prossimamente su Canale 5 saranno inevitabilmente centrate sulla figura di Zuleyha, che si troverà dietro le sbarre privata della sua libertà, e soprattutto senza poter stare con i suoi figli Adnan e Leyla. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, Altun sarà costretta a stare dietro le sbarre a seguito della testimonianza di Demir, che affermerà davanti al giudice che la moglie ha provato a ucciderlo per stare vicino a Yilmaz. Nel disperato tentativo di far ricredere il marito, Zuleyha chiederà a Yilmaz di non presentarsi mai più in carcere a farle visita.

Demir testimonia contro la moglie

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sulla figura della protagonista Zuleyha. Seguendo la trama della soap turca, Zuleyha arriverà a sparare al marito dopo che quest'ultimo, avendo visto il nastro inviato da Mujgan, deciderà di cacciarla di casa privandola del suo ruolo di madre. Dopo aver cercato di togliersi la vita, Altun si scaglierà contro il marito. Se Demir verrà condotto in ospedale dove sarà operato d'urgenza, per Zuleyha inizierà un lungo periodo in prigione.

Dopo essersi risvegliato dal coma, sebbene Hunkar consigli al figlio di alleggerire la situazione processuale della moglie per il bene della loro famiglia, Demir deciderà di presentarsi in tribunale per testimoniare durante il processo.

Yaman, invece di andare in soccorso alla moglie, affermerà che la donna ha agito per liberarsi volutamente di lui per vivere il suo amore con Yilmaz. A questo punto il giudice deciderà di tenere Zuleyha dietro le sbarre.

Il gesto di Zuleyha per rivedere i suoi figli

Zuleyha, a questo punto, sarà disperata al pensiero di dover passare tanti anni in carcere, soprattutto perché ciò potrebbe significare non poter stare più vicina ai suoi figli Adnan e Leyla.

Altun, così, penserà a un modo per far ricredere il marito sul suo conto. Durante una delle visite di Yilmaz, Zuleyha chiederà all'uomo, a cui comunque dichiarerà tutto il suo amore, di non farsi più rivedere. Zuleyha spiegherà che la sua intenzione è quella di mettere il suo ruolo di madre al primo posto.

Secondo Zuleyha questo sarà l'unico modo per far comprendere al marito che si è sbagliato: a Yilmaz non resterà che accettare la richiesta dell'unica donna che ha sempre amato.

Basterà questo gesto eclatante da parte di Altun per far cambiare idea a Demir? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime puntate turche di Terra amara, anche se Yaman sembrerà deciso ad andare dritto per la sua strada.