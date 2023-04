Durante le prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, Züleyha noterà che sotto la macchina di Demir c'è un enorme chiazza di sangue. Lui con una scusa riuscirà a distogliere la sua attenzione, ma la ragazza non potrà immaginare che in realtà il marito nel bagagliaio nasconde il corpo senza vita di Sevda.

Ümit uccide accidentalmente Sevda

Demir attraverserà dei momenti veramente difficili durante le prossime puntate. La vicinanza di Ümit non gli consentirà di vivere una vita serena e felice con Züleyha, così darà a lei e a Sevda una borsa piena di soldi che servirà a farle allontanare per sempre da Çukurova.

Ümit non prenderà bene il ricatto, così vorrà avere un confronto diretto con Demir. Mentre sarà in compagnia della madre lo fermerà in macchina, ma la ragazza sarà fuori controllo: inizierà a urlargli contro e alla fine gli sparerà, solamente che Sevda lo proteggerà con il suo corpo da morte certa. La ragazza non potrà crederci: anche se accidentalmente ha ucciso sua madre.

Sevda salva Demir da morte certa

Demir e Ümit proveranno in tutti i modi a salvare Sevda, ma senza riuscirci. Sevda dirà addio a Demir e gli chiederà di impedire che Ümit finisca in carcere, e il giovane deciderà di rispettare la sua volontà e si prenderà carico di nascondere il corpo senza vita di Sevda.

Nonostante ciò Demir continuerà la sua vita normalmente, ma il suo cuore sarà colmo di dolore.

Lui e Züleyha verranno invitati a cena da Betül e Sermin, ma Demir non toccherà un sol boccone. Il pensiero del giovane sarà sempre lo stesso: nonostante Sevda l'abbia tradito non dicendogli che era la vera madre di Ümit, alla fine ha dato la vita per lui e questo sarà un gesto che non potrà mai dimenticare.

Demir deve sbarazzarsi del corpo di Sevda

Intanto Demir terrà il cadavere di Sevda nel bagagliaio della macchina, ma dovrà trovare un modo per sbarazzarsene. Una sera si troverà in garage insieme a Züleyha e Adnan, sarà proprio la ragazza a notare che sotto la macchina di Demir c'è una chiazza di sangue. Lui, con una scusa, cercherà di depistarla, ma dovrà trovare un modo per nascondere al meglio il corpo di Sevda.

Demir, dopo la sua morte, ha chiesto a Ümit di scappare via: avrebbe pensato lui a tutto senza denunciarla. Ümit, all'inizio, non aveva nessuna intenzione di andarsene via, ma alla fine ha ceduto e ha lasciato a Demir la possibilità di proteggerla. Inizialmente, non sapendo dove mettere il corpo, ha deciso di avvolgerlo in una coperta e metterlo nel cofano della macchina. Tutto sembrava filare liscio fino a quando Züleyha ha quasi scoperto cosa c'è nel bagagliaio della macchina. Demir dovrà sbarazzarsi di Sevda e dovrà farlo in fretta.