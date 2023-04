Durante le prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, i telespettatori si dovranno preparare a dire addio a uno dei personaggi più amati di Çukurova: Ali Rahmet Fekeli. L'uomo scoprirà la verità che si cela dietro la finta identità di Mehmet Kara, ma questa notizia gli costerà cara. Verrà assassinato in maniera crudele: qualcuno gli inietterà con una siringa una sostanza letale.

Fekeli scopre la vera identità di Mehmet Kara

Nelle prossime puntate Fekeli scoprirà tutta la verità su Mehmet Kara: non è quello che vuol far credere a Züleyha, in realtà dietro questa falsa identità si nasconde Hakan Gümüşoğlu, il più grande nemico della famiglia Yaman.

Si insinuerà nella vita di Züleyha fingendosi socio e amico, quando in realtà avrà solamente intenzione di distruggere la famiglia. La giovane non si accorgerà di tutto ciò e gli darà la più piena fiducia, agevolando così il suo piano di vendetta.

Fekeli scoprirà tutte queste bugie durante un viaggio ad Ankara, ma farà un errore: invece di avvertire Fikret e Züleyha affronterà il partner di Hakan, Abdülkadir, da solo. Gli chiederà delle spiegazioni, ma ovviamente l'uomo negherà, ma inizierà a temere per la sua incolumità: Fekeli ha scoperto tutto e il piano vendetta contro la famiglia Yaman potrebbe andare a monte.

Fekeli muore per mano di un complice di Abdülkadir

Successivamente Fekeli tornerà a casa con la sua macchina, ma in strada verrà fermato da un uomo che gli chiederà aiuto per la madre che non si sente per niente bene.

Come sempre l'animo generoso di Fekeli prevarrà su tutto, così scenderà dall'auto e seguirà il ragazzo per aiutarlo.

Dentro la macchina troverà una persona avvolta in una coperta, ma non sarà la madre del ragazzo, bensì uno dei tanti complici di Abdülkadir, che alle spalle colpirà Fekeli: avrà una siringa con una sostanza letale e gliela inietterà nel collo.

Fekeli muore come la sua Hünkar

Fekeli in un primo momento proverà a difendersi e colpirà con un pugno l'uomo, ma l'effetto della sostanza letale sarà immediato e lo farà cadere a terra privo di sensi. Fekeli morirà all'istante, davanti agli occhi del suo stesso killer, che proverà a far passare che l'uomo sia morto per cause naturali.

Prenderà il corpo e lo metterà nella macchina di Fekeli, posizionandolo con una mano sul petto, in maniera tale da far ipotizzare che possa aver avuto un attacco di cuore. Il loro piano verrà agevolato anche dal fatto che Fekeli non riporta delle ferite sanguinanti, quindi nessuno potrebbe sospettare che sia stato ucciso. Così si dirà addio a un altro personaggio di Çukurova, che come la sua amata Hünkar vedrà la morte per mano di un assassino.