Oggi, venerdì 28 aprile, sarà trasmessa su Canale 5 l'ultima parte della registrazione di U&D che Maria De Filippi ha condotto lo scorso weekend. Le anticipazioni che circolano in rete da quasi una settimana, fanno sapere che il protagonista della giornata sarà ancora Armando: il cavaliere si scontrerà prima con Aurora e poi con Riccardo, col quale scatenerà una rissa che però dovrebbe essere censurata in tv.

Aggiornamenti sul nuovo appuntamento con U&D

Sono quasi sette giorni che in rete circolano le anticipazioni della rissa tra Armando e Riccardo a U&D, e tra poche ore i telespettatori potranno assistere a parte di quello che è successo.

I fan sono quasi certi che il corpo a corpo che hanno avuto i cavalieri del Trono Over non sarà trasmesso su Canale 5, ovvero che la redazione lo censurerà per evitare di urtare la sensibilità di chi è a casa.

Dal montaggio, però, non dovrebbe essere rimosso il litigio che i due hanno avuto nell'ultima registrazione: mentre Incarnato discuteva animatamente con Aurora, Guarnieri si è intromesso e ha scatenato un battibecco ancora più acceso con il collega di parterre.

Venerdì 28 aprile, dunque, il pubblico sarà aggiornato sul caos che si è venuto a creare agli Elios quando i "veterani" del programma hanno iniziato ad urlarsi contro e nessuno dei presenti è riuscito a calmarli.

L'intervento della presentatrice di U&D

Se la rissa non dovrebbe andare in onda, è più probabile che la redazione di U&D scelga di mostrare ai telespettatori il momento in cui Armando e Riccardo si sono stretti la mano in segno di pace. Le anticipazioni precisano che è stata Maria a obbligare i due a chiarirsi dopo lo scontro fisico che ha costretto molti dei presenti ad intervenire per separarli ed evitare ulteriori tensioni.

Sempre il 28 aprile, però, i fan saranno aggiornati su quello che è accaduto nella parte finale della lite tra Incarnato e Aurora: già ieri si è parlato a lungo della mossa della dama di contattare Lucrezia per indagare sul suo attuale rapporto col cavaliere.

La protagonista del Trono Over, però, non è riuscita a dimostrare che il cavaliere frequenterebbe altre donne al di fuori dello studio, anzi l'ex corteggiatrice l'ha descritto come un uomo corretto e rispettoso.

Le frecciatine dell'ex dama di U&D

Le ultime puntate del dating-show, dunque, sono state monopolizzate da Armando e dagli attacchi che continua a ricevere da dentro e da fuori gli studi Elios.

Al termine dell'appuntamento che è andato in onda il 27 aprile, ad esempio, Pamela Barretta ha fatto un appello ai fan di U&D chiedendo di cambiare canale quando appare Incarnato: un gesto forte per far arrivare il messaggio che gran parte del pubblico non apprezza il cavaliere e lo reputa un brutto esempio.

"Non sono io a dirlo, ma è tutta l'Italia che lo vuole fuori. Lui alza le mani, si è visto anche nell'ultima puntata. Mi limito a riportare il parere di tutti, anche se so che alla fine decide la redazione", ha spiegato l'ex dama sui social network.

Visto che è stata tirata in ballo su Canale 5, la pugliese si è esposta su Instagram per spiegare perché ultimamente ha lanciato diverse frecciatine velenose ad Armando, col quale ha anche avuto un bel rapporto alcuni anni fa.

"Lui dice di non conoscermi, ma non è così. Ci sono le prove e se fa finta di niente è perché ha paura di quello che potrei dire", ha aggiunto l'ex protagonista del Trono Over.

Per quanto riguarda il futuro prossimo della trasmissione, sabato 29 e domenica 30 aprile saranno registrate due nuove puntate: gli spoiler che trapeleranno a fine riprese, chiariranno cosa è accaduto in settimana ai vari componenti del cast.