A neppure 24 ore di distanza dalla registrazione della settima puntata di Amici, in rete stanno già circolando le prime indiscrezioni su come sarebbe andato a finire lo spareggio. I fan sanno che l'eliminato è sicuramente uno tra Cricca e Aaron, ma i siti di Gossip aggiungono un dettaglio sul verdetto che la giuria ha emesso ieri sera: a lasciare la gara ad un passo dalla semifinale, dunque, sarebbe stato il cantante di Lorella Cuccarini.

Aggiornamenti sulle scelte dei giudici di Amici

Le anticipazioni della 7^ puntata di Amici non hanno chiarito il nome dell'eliminato tra Cricca e Aaron: la giuria si è espressa sui due cantanti della scuola, ma il verdetto è stato svelato all'interno della casetta e non davanti al pubblico in studio.

Alcuni siti di gossip, però, il 28 aprile hanno cominciato a riportare un'insistente indiscrezione su chi avrebbe abbandonato la scuola al termine della registrazione di ieri, ovvero colui che ha perso il ballottaggio e non è riuscito ad approdare alla semifinale.

"L'eliminato della serata è Cricca", è questa la voce che si sta spargendo sul web nelle ultime ore sul risultato del faccia a faccia che gli allievi hanno avuto per cercare di conquistare l'ultimo posto disponibile nel cast dell'ottava puntata serale del talent-show condotto da Maria De Filippi.

Liti e infortuni ad Amici

Chi era in studio il 27 aprile scorso, inoltre, ha raccontato cosa è successo tra la seconda e la terza manche ad una delle protagoniste assolute di quest'edizione del talent-show.

Gli spoiler del 7° serale di Amici fanno sapere che Isobel si è fatta male ad un braccio eseguendo una coreografia e, dopo essere stata salvata dai giudici, ha lasciato momentaneamente la registrazione per andare a fare dei controlli medici.

Maria ha suggerito alla giovane di andare ad indagare subito sul dolore provato, tant'è che è stata a "colloquio" con un fisioterapista per oltre 20 minuti.

Prima che la puntata finisse, però, l'australiana è rientrata e tutti gli altri allievi si sono stretti attorno a lei per consolarla e asciugarle le lacrime.

Ancora non si sa se questo piccolo infortunio comprometterà il percorso di Isobel nel programma: maggiori informazioni dovrebbero arrivare dai daytime che saranno trasmessi su Canale 5 a partire da lunedì prossimo.

Scontri tra professori ad Amici

Anche nella settima puntata non sono mancate le discussioni tra gli insegnanti: la maestra Celentano, in particolare, ha litigato animatamente con Emanuel Lo quando sul palco erano presenti Isobel e Maddalena. La giuria ha preferito l'australiana in una coreografia sull'interpretazione e questo ha scatenato l'ennesimo scontro tra i tutor delle due ragazze.

Arisa, invece, è tornata su un argomento che in questi giorni ha creato parecchio chiacchiericcio tra i fan: le dure critiche che la stampa ha mosso a Wax e le reazioni incontrollate di quest'ultimo. La professoressa ha difeso il giovane definendo esageratamente cattive le pagelle dei giornalisti, mentre Cristiano Malgioglio ha invitato il cantante a dare ascolto ai pareri degli addetti ai lavori e a non prenderli come attacchi personali.

L'altra sera il palco del serale è stato calcato da una sua storica protagonista: Emma Marrone che è stata l'ospite musicale della registrazione del 27 aprile presentando nell'occasione in anteprima il suo nuovo singolo dal titolo "Mezzo mondo".

Per la terza settimana consecutiva, invece, il momento comico è stato affidato ad Enrico Brignano: il romano ha intrattenuto i presenti prima che la giuria si esprimesse segretamente sull'eliminazione di uno tra Cricca e Aaron.