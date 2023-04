Züleyha vorrà dare un cambio drastico alla sua vita nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. Dopo aver scoperto da Müjgan che Demir l'ha tradita con Ümit, vorrà lasciare per sempre Çukurova e farsi una nuova vita altrove. Sarà pronta a partire per Cipro insieme ad Adnan e Leyla, e l'unica a sapere della cosa, almeno per un primo momento, sarà Sevda, che farà di tutto pur di impedire alla ragazza di lasciare Çukurova per sempre.

Züleyha scopre che Demir l'ha tradita con Ümit

Durante le prossime puntate Züleyha sarà molto delusa dall'atteggiamento di Demir.

Ha fatto di tutto pur di mantenere la famiglia compatta, soprattutto quando Demir è finito in prigione con l'accusa di aver tentato di uccidere Ümit. Invece lui non si è comportato per niente bene nei suoi confronti e per la ragazza nulla avrà più senso quando scoprirà da Müjgan che il marito l'ha tradita con Ümit.

Proverà a metterlo alle strette per farsi confesserà l'infedeltà compiuta, ma lui non lo farà e non mostrerà nessun segno di risentimento. Visto tutto ciò non vorrà continuare a stare con Demir, così escogiterà un piano per lasciare Çukurova per sempre.

Sevda intuisce che tra Züleyha e Demir qualcosa non va

Per farlo avrà bisogno dell'aiuto di Sadi, che farà da intermediario per la vendita delle quote della società Yaman che sono a nome di Züleyha; in più le farà ottenere i passaporti sia per lei che per i suoi figli.

La prima tappa della sua fuga sarà Cipro, poi successivamente si stabilirà in un altro paese europeo.

Demir, come tutti i giorni, andrà a lavorare e saluterà Züleyha, ma non potrà immaginare il piano da lei progettato. L'unica che riuscirà a intuire che qualcosa non va sarà Sevda.

Züleyha svela a Sevda il motivo della fuga

All'inizio Züleyha le dirà che tutto va per il meglio, ma Sevda insisterà e la seguirà in camera da letto.

Lì la vedrà intenta a preparare le valige per lei e i bambini, e vedrà anche i passaporti. A quel punto Züleyha non riuscirà più a nascondere la sua fuga: "Lascio Demir e me ne vado a Cipro".

Sevda sarà incredula, così Züleyha le spiegherà la sua motivazione: ha scelto di lasciare Çukurova perché ha saputo dell'infedeltà di Demir.

Sevda manterrà il segreto di Züleyha?

Sevda proverà a farle cambiare idea e a incitarla a parlare con Demir per risolvere la situazione, ma niente, Züleyha sarà convinta a non perdonarlo e a farsi una nuova vita altrove. Per Sevda sta compiendo un grande errore e presto potrebbe anche pentirsene.

Anche perché Demir, quando verrà a sapere della fuga, sicuramente andrà a cercarla e chissà che cosa potrebbe combinare. Züleyha le pregherà di non raccontargli nulla, ma bisognerà capire se la donna riuscirà a mantenere il segreto.