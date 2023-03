Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, Ūmit vorrà avere un incontro con Züleyha, così la seguirà in macchina.

A quanto pare la donna ha un grande segreto da confessarle: aspetta un figlio da Demir ed è incinta di quattro mesi. Züleyha rimarrà scioccata davanti a questa novità e non saprà se raccontare tutta la verità a Demir: il marito potrebbe infatti reagire malissimo, visto che già una volta ha provato a uccidere Ümit.

Züleyha delusa da Ümit e Demir

La situazione tra Züleyha e Ümit sarà sempre più tesa, anche perché la prima si renderà conto che in realtà non sono mai state amiche: le stava accanto solamente perché voleva accaparrarsi Demir.

Züleyha scoprirà che i due sono stati amanti: si sentirà umiliata, per questo non esiterà a sbatterle in faccia tutto il dolore che sta provando.

Per quanto riguarda Demir c'è da sottolineare che si è pentito della scappatella avuta con Ümit: quando Züleyha è sparita nel nulla per giorni a causa di Fikret, lui ha temuto di perderla e da quel momento ha deciso di chiudere qualsiasi tipo di contatto con l'amante.

Ümit ossessionata da Demir

Ümit, però, sarà ossessionata da Demir, farà qualsiasi cosa pur di riavvicinarlo.

L'uomo, esausto da questo comportamento, sarà sul punto di ucciderla e di porre fine anche alla propria vita. Sarà Züleyha a impedire di farlo.

Ümit dovrebbe essere grata a Züleyha, ma non sarà proprio così: la ragazza dirà a Sevda che continuerà a lottare per avere al suo fianco Demir, vuole rendere Züleyha infelice.

Pertanto metterà in atto una nuova strategia: vorrà avere a tutti i costi un incontro con Züleyha, così la inseguirà per la strada con la macchina. Quest'ultima non ne vorrà sapere e le dirà di starle lontano: se Demir dovesse venire a saperlo probabilmente le farebbe del male. Ümit, però, le dirà qualcosa di sconvolgente.

La sconvolgente confessione di Ümit

"Demir non potrebbe fare del male alla madre di uno dei suoi figli - dirà Ümit - sono incinta, Adnan e Leyla avranno un fratellino". A questo punto Züleyha sarà sotto shock, anche se davanti a Ümit farà finta di nulla, ma dentro soffrirà tanto: Demir avrà un figlio da un'altra donna, è l'inizio di un incubo.

Züleyha proverà a dirle che sta mentendo, ma Ümit le ribadirà di essere incinta di quattro mesi. A quel punto la minaccerà: quando il bambino nascerà glielo porterà via e solo se si comporterà bene potrà vederlo. Ümit non riuscirà a credere alle minacce, non pensando che Züleyha potesse avere questa indole.

A ogni modo, Züleyha sarà distrutta e non saprà se rivelare a Demir che la sua ex amante sta aspettando un figlio, ma Ümit starà dicendo la verità o sarà l'ennesima trappola della sua vendetta? Per scoprirlo occorre attendere le prossime anticipazioni.