Sia sabato 15 che domenica 16 aprile, Terra Amara andrà in onda alle ore 15.00. Andrà in scena la cerimonia di nozze di Hunkar e Fekeli, ma il matrimonio andrà in fumo dopo l'intervento di Zuleyha. Dopo tutte le angherie che ha dovuto subire dalla madre di suo marito, Zuleyha non tollererà che la suocera possa essere felice. E così metterà Fekeli al corrente di quello che ha subito in passato. Successivamente ne parlerà a Sabahattin, e sarà in tale occasione che la dottoressa Mujgan apprenderà la sconvolgente verità sulla paternità di Adnan.

Terra amara puntata 15/4: Demir apprende che il piccolo Adnan ha chiamato 'papà' Yilmaz

All'interno dell'appuntamento di sabato pomeriggio ci sarà un dialogo tra Zuleyha e Demir. Quest'ultimo ha spostato la nonna in un altro ospedale, in modo da impedire a sua madre di vederla. Zuleyha, però, non vedrà di buon occhio questo gesto e proverà a far rinsavire l'erede degli Yaman, convincendolo che in questo modo punirà anche nonna Azize. Le parole della donna, però, cadranno a vuoto. Nel frattempo, il piccolo Adnan pronuncerà la sua prima parola, che sarà 'papà', davanti a Yilmaz. A questo punto a Zuleyha non resterà altro da fare che negare l'accaduto davanti al marito Demir, che verrà a saperlo da Gaffur.

Pur di non perdere il lavoro, sia Saniye che Gaffur si vedranno costretti a giurare fedeltà a Demir. Per quanto riguarda Hunkar, che ha accettato di sposare l'amante Fekeli facendo infuriare suo figlio, le verrà proibito di vedere sua madre Azize e sarà anche bandita dall'azienda Yaman.

Un altro scandalo a Cukurova, Cetin 'rapisce' Gulten

Un altro scandalo verrà alimentato nelle prossime puntate di Terra amara. Tutto avrà inizio quando Sermin racconterà in giro le confidenze che le ha fatto Behice, la quale sostiene che Fekeli proverebbe dell'interesse nei suoi confronti.

Seppur Gulten ricambi i sentimenti di Cetin, continuerà a non cedere a causa della violenza che ha subito in passato.

L'uomo non si arrenderà e arriverà a rapirla, ma nemmeno così lei gli rivelerà il nome del suo violentatore e che cosa gli è accaduto. E mentre Saniye respingerà la proposta di matrimonio che Rustem vorrà fare a Gulten, Gaffur sarà impegnato con la pastorizia in quanto dovrà saldare il debito contratto con Hatip.

Anticipazioni Terra amara del 16/4: saltano le nozze di Hunkar e Fekeli a causa di Zuleyha

Arriva il giorno del matrimonio di Hunkar e Fekeli ma nessuna delle rispettive famiglie avrà inizialmente intenzione di essere presente alla cerimonia nuziale, tranne una persona. Le anticipazioni di Terra amara svelano che soltanto Saniye deciderà di partecipare al momento gioioso della coppia e, anche se Gaffur la scongiurerà di non farlo, si recherà nella casa di campagna per dare una mano alla sposa con i preparativi.

Il colpo di scena si verificherà quando arriverà lo sposo.

In questo momento, infatti, si presenterà anche Zuleyha, la quale sarà contraria al fatto che la perfida suocera possa essere felice dopo tutto quello che le ha fatto passare. Sarà così che la moglie di Demir metterà al corrente Fekeli della verità sulle sue nozze, di quando la signora la rinchiuse in casa, del ricovero in manicomio e della separazione da Adnan. L'unica cosa che Zuleyha ometterà sarà la reale paternità del figlio, che in realtà è di Yilmaz e non di Demir.

Mujgan disperata dopo la scoperta sulla paternità di Adnan

Le parole di Zuleyha faranno saltare le nozze, infervorando ulteriormente le chiacchiere di paese. Intanto Sabahattin verrà a sapere che cosa ha fatto Zuleyha, la quale confiderà di non aver svelato la verità su Adnan per non scatenare grosse ripercussioni sulla vita di molte persone, tra cui la dottoressa Mujgan. Quest'ultima, però, origlierà la conversazione e si dispererà sentendo che Ylmaz è il vero padre di Adnan.