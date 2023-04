Terra Amara andrà in onda sabato 15 e domenica 16 aprile con due puntate extralarge e le anticipazioni spiegano che al centro delle scene ci sarà ancora la guerra tra Demir e Hunkar, ma ci sarà spazio anche per Gulten che sarà rapita da Cetin. Infine Sermin penserà di complicare la vita a sua zia confidando a Behice di aver notato un certo interesse di Fekeli nei suoi confronti. Zuleyha, infine, si prenderà la sua rivincita rovinando il matrimonio di sua suocera.

Anticipazioni Terra amara: Demir costringerà Gaffur e Saniye a stare dalla sua parte

Le anticipazioni di Terra amara di sabato 15 e domenica 16 aprile raccontano che Demir continuerà ad essere molto arrabbiato con sua madre e a nulla servirà la mediazione di Zuleyha. La donna, infatti, proverà a far capire a suo marito che allontanare Azize da sua figlia potrebbe avere delle ripercussioni anche sulla nonnina. Il signor Yaman sarà sempre più deciso ad escludere sua madre dalla sua vita e la bandirà anche dall'azienda, mentre costringerà Saniye e Gaffur a giurare fedeltà a lui minacciando di licenziarli. Fekeli e Hunkar, nel frattempo prepareranno le carte del matrimonio, ma Sermin proverà ancora una volta a seminare zizzania.

La nipote di Hunkar, infatti, rivelerà a sua zia di aver notato un certo interesse di Fekeli nei confronti di Behice.

Anticipazioni puntate del weekend: Gaffur sentirà Adnan chiamare papà Yilmaz

Nelle puntate di Terra amara che andranno in onda nel weekend, il matrimonio tra Fekeli e Hunkar verrà annullato a causa di Zuleyha.

La moglie di Demir, infatti, racconterà allo sposo tutto il male che ha dovuto subire a causa della cattiveria di Hunkar che l'ha tenuta prigioniera in casa sua e l'ha mandata al manicomio. I riflettori saranno puntati anche sul piccolo Adnan che pronuncerà la parola papà in presenza di Yilmaz. A non farsi sfuggire la cosa sarà Gaffur che non perderà tempo e andrà subito a riferire a Demir quanto ha visto.

Zuleyha, in ogni, caso, negherà con suo marito e gli dirà che probabilmente l'ex capomastro si è sbagliato perché Adnan non ha usato la parola "papà" per chiamare Yilmaz.

Gulten sarà rapita da Cetin e gli farà capire di amarlo

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che ci sarà ampio spazio anche per Gulten e Cetin. Dopo diversi tentativi del ragazzo, la domestica continuerà a respingere il suo corteggiamento e lui prenderà una drastica decisione. Cetin, infatti, rapirà Gulten e, prima di scoprire il volto del suo sequestratore lei sarà terrorizzata. Una volta in macchina, il ragazzo si scoprirà il volto e si mostrerà alla sua amata, dichiarandole ancora una volta i suoi sentimenti. Gulten lascerà intendere di ricambiare il suo amore, ma non riuscirà a parlargli del grave trauma che ha subito.

La sorella di Gaffur non riuscirà a rivelare a Cetin che Ercument ha abusato di lei nel bosco ed è stato ucciso da Yilmaz. Nel frattempo, Nezihe portrà a Saniye la proposta di matrimonio per Gulten da parte di Rustem, un uomo avanti con l'età. La moglie di Gaffur non ci penserà due volte e rispedirà la proposta al mittente.