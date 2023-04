Tante novità in occasione dei nuovi episodi di Terra Amara che saranno trasmessi dal 2 al 7 maggio su Canale 5. Le trame dello sceneggiato turco rivelano che Sermin Yaman si renderà protagonista di un gesto eroico [VIDEO]. Cetin, invece, riuscirà a ritrovare la libertà.

Terra amara anticipazioni dal 2 al 7 maggio: Sermin salva la vita a suo nipote Adnan

Le anticipazioni di Terra amara, riguardanti le nuove puntate trasmesse da martedì 2 a domenica 7 maggio in prima visione tv, svelano che Yilmaz sarà preoccupato per la sorte di suo figlio. Sermin, invece, parteciperà alla celebrazione del Mawlid a casa Yaman, nonostante non sia stata invitata.

Durante l'evento scoppierà un incendio nel fienile che metterà a repentaglio la vita del piccolo Adnan. Zuleyha scoprirà che il figlio è rimasto intrappolato tra le fiamme. La donna così tenterà di soccorrerlo, ma verrà fermata dal marito. Sermin a questo punto non esiterà a farsi largo tra il fuoco per salvare la vita al nipote. Un gesto eroico che susciterà i dubbi di Demir, il quale sospetterà che la cugina abbia appiccato il fuoco alla stalla.

Intanto il matrimonio tra Yilmaz e Mujgan navigherà in acque tempestose. Proprio quest'ultima impedirà al marito di avvicinarsi al neonato. La dottoressa troverà conforto solo grazie a zia Behice.

Cetin viene scarcerato e ritrova Gulten

Nelle puntate 2-7 maggio di Terra amara Hunkar farà un dono a Sermin per ringraziarla di aver salvato la vita ad Adnan.

Poco dopo l'ex moglie di Sabahattin si sfogherà con l'amica Fusun a causa della misera ricompensa ricevuta in cambio del suo gesto altruista.

Berika, invece, deciderà di lasciare la direzione dell'associazione, così Fusun avrà intenzione di fare il nome di Behice. Demir informerà la madre di aver risolto le questioni di liquidità dell'azienda, mentre Cetin verrà assolto tanto da venire scarcerato.

Il tirapiedi di Fekeli riuscirà così a passare del tempo con Gulten.

Gaffur, invece, confiderà a Saniye e Hunkar di avere un debito con Hatip. La matrona a questo punto accetterà di aiutare l'uomo donandogli 10.000 lire turche, all'oscuro del fatto che il debito sia molto più oneroso.

Mujgan sorprende Zuleyha e Yilmaz insieme con Kerem Ali

Berika informerà Hunkar che Behice ha intenzione di candidarsi come presidentessa dell'associazione. Zuleyha, invece, accuserà Demir di fare delle distinzioni tra Adnan e Leyla. Il ricco imprenditore negherà con fermezza le accuse rivoltegli dalla consorte. Mujgan, intanto, dovrà recarsi in ospedale per firmare dei documenti e per questo si renderà necessario lasciare Kerem Ali in compagnia di Yilmaz. La dottoressa accetterà di uscire dopo le insistenze della famiglia. Tuttavia la donna in breve tempo farà ritorno a casa per colpa di una ruota bucata. Sarà in questo frangente che sorprenderà Zuleyha e Yilmaz occuparsi di Kerem Ali.