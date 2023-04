Le vicende della soap opera di origini turche Terra amara sono sempre più movimentate. Negli episodi del 3, 4 e 5 maggio 2023, Hunkar Yaman (Vahide Perçin) non perderà tempo per far avere dei soldi a Hatip Tellidere (Mehmet Polat), quando scoprirà che tiene sotto ricatto il suo fedele capomastro Gaffur Taskin (Bülent Polat).

Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) avrà bisogno della complicità di Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) quando rimarrà da solo con il figlio Kerem Alì: l’ex meccanico per far smettere di piangere il neonato farà venire la ex fidanzata a casa sua approfittando dell’assenza della moglie Mujgan (Melike İpek Yalova).

Spoiler Terra amara, del 3 maggio: Sermin si aspettava una ricompensa migliore da Hunkar

Le anticipazioni della puntata che andrà in onda mercoledì 3 maggio, dicono che Mujgan farà il possibile per impedire a Yilmaz di vedere il figlio Kerem Alì: la dottoressa dopo l'ennesimo litigio con il marito si sfogherà con la zia Behice (Esra Dermancıoğlu).

Successivamente Hunkar farà un regalo a Sermin (Sibel Taşçıoğlu) per aver messo in salvo Adnan dall'incendio (Ömer Fethi Canpolat). Il dono della signora Yaman non sarà gradito da sua nipote, dato che si lamenterà con l’amica Fusun (Yeliz Doğramacılar) per non aver ricevuto una ricompensa migliore.

Trama Terra amara, del 4 maggio: Gaffur dice alla moglie Saniye di dover dare dei soldi a Hatip

Nella puntata di giovedì 4 maggio, Gaffur troverà il coraggio di essere sincero con Saniye: quest’ultima avviserà subito la padrona Hunkar dopo aver appreso che suo marito deve saldare un debito a Hatip. La signora Yaman farà avere a Tellidere la cifra necessaria, senza sapere che in realtà deve ricevere 100.000 lire dal capomastro Taskin.

Intanto Zuleyha accuserà il marito Demir (Murat Ünalmış) di preferire la secondogenita Leyla ad Adnan: il ricco imprenditore si difenderà dicendo alla moglie che è lei a fare una distinzione tra i due bambini.

Nel contempo Berika farà sapere a Hunkar che Behice è decisa a candidarsi come presidente dell’associazione.

Puntata del 5 maggio: Mujgan costretta a lasciare Kerem Alì con Yilmaz

Nell’episodio di venerdì 5 maggio, Mujgan si vedrà costretta a recarsi in ospedale per firmare dei documenti: la dottoressa prima di presentarsi all’appuntamento si convincerà ad affidare Kerem Alì al marito Yilmaz.

A questo punto Akkaya chiederà aiuto alla sua ex fidanzata Zuleyha, perché non è riuscito a dare da mangiare al figlio che ha rifiutato il biberon. Mujgan rientrerà a casa in ritardo per aver forato la gomma della sua automobile, e non farà alcun salto di gioia nell’istante in cui vedrà suo marito insieme all’ex Altun.