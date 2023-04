Mancano poco più di 24 ore alla diffusione in rete delle anticipazioni della 7^ puntata del serale di Amici 22, quindi nella scuola si respira aria di tensione. La seconda parte del daytime che è andato in onda il 26 aprile, infatti, è stata dedicata al vivace botta e risposta che Celentano e Todaro hanno avuto a distanza su una prova che riguardava Mattia. Una condizione che Raimondo ha posto affinché il confronto con Isobel si potesse fare, non è andata bene ad Alessandra che ha dato dell'ignorante al collega tramite una lettera.

Aggiornamenti sui docenti di Amici

A distanza di un giorno dalla registrazione della settima puntata del serale di Amici, i telespettatori sono stati aggiornati su quello che è successo in casetta nelle ultime ore.

Dopo aver chiesto un confronto su ballo e recitazione tra Isobel e Maddalena, la maestra Celentano ha lanciato un altro "guanto di sfida". In realtà la prova non è una novità perché la prof di danza classica l'aveva proposta già una settimana fa ma Raimondo l'aveva rifiutata: si tratta di una coreografia di moderno dove Mattia dovrà dimostrare la sua versatilità.

Nella lettera con la quale ha rischierato questo faccia a faccia, Alessandra ha parlato così del collega Todaro: "L'ignorante è lui se non sa che nei passi a due di tutti gli stili è l'uomo a gestire e a permettere alla donna di brillare sul palco".

Le frecciatine tra i protagonisti di Amici

Pur di poter schierare il "guanto di sfida" Isobel contro Mattia, la maestra ha accettato di eliminare dalla coreografia del ragazzo dei trick (ovvero virtuosismi del genere modern) che potevano causargli un infortunio ad un passo dalla finale.

Todaro ha apprezzato la mossa della collega ma ha rilanciato chiedendo che anche la ballerina di origini australiane non eseguisse le "mosse" che Zenzola non farà per tutelare il suo stato di forma.

Di fronte a questa condizione, però, Alessandra ha fatto dietrofront: la docente della scuola di Amici, infatti, ha definito "assurda" la richiesta di Raimondo e ha parlato subito di una strategia messa in atto per penalizzare la sua allieva.

Quando è stato informato da Mattia di questa risposta della prof Celentano, il siciliano non sapeva come commentare.

"Ma questa è follia, le stiamo andando incontro facendo una prova totalmente a suo vantaggio e non accetta? Isobel ha già dimostrato di saper fare i trick, quindi secondo me è rimasta spiazzata dal nostro sì e ora ha paura che tu possa fare bene", ha detto Todaro al termine del daytime del 26 aprile.

La furia di Wax ad Amici

"Così come la vuole lei, la prova non va bene. I guanti devono basarsi su coreografie uguali. Non capisco perché faccia così, non è equa", ha aggiunto Raimondo prima di invitare Mattia a non pensare più a questa esibizione ma a concentrarsi sulle altre che sicuramente dovrà fare durante la settima puntata del serale.

Il pomeridiano è terminato con un ultimo aggiornamento su questo botta e risposta tra i prof di ballo: Todaro non ha accettato il confronto tra il suo allievo e Isobel.

Tutta la prima parte della puntata del 26 aprile, invece, è stata dedicata alla reazione che i ragazzi hanno avuto nel leggere le nuove pagelle dei giornalisti. Wax è stato stroncato dalla stampa e la conduttrice di Amici è dovuta intervenire per calmare il giovane in preda ad un attacco d'ira e di pianto.

"Ma come si permettono di dire queste cose? Non sanno niente di me", ha urlato il cantante con le lacrime agli occhi.

Maria De Filippi ha fatto un discorso molto efficace al titolare della scuola, tant'è che dopo pochi minuti la situazione è rientrata e lui ha chiesto scusa per la sua aggressività.