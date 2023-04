Tanti colpi di scena accadranno nel corso dei nuovi episodi di Terra amara in programma prossimamente su Canale 5. Gli spoiler turchi della soap opera rivelano che Zuleyha Altun vivrà un vero calvario da parte delle sue compagne di cella quando verrà arrestata per aver sparato a Demir.

Terra amara, anticipazioni: Altun spara in pieno petto a Demir

Le anticipazioni di Terra Amara riguardanti i nuovi episodi trasmessi nelle prossime settimane in tv svelano che Zuleyha non avrà vita facile in carcere.

Tutto avrà inizio quando la protagonista ferirà gravemente il marito reo di averla buttata fuori dalla fattoria dopo averle impedito di vedere Leyla e Adnan in quanto sospettoso che abbia iniziato una relazione extraconiugale con Yilmaz.

Demir si insospettirà quando vedrà un video inviatogli da Mujgan (Melike İpek Yalova) in cui la moglie appare abbastanza complice dell'ex fidanzato. Zuleyha rimasta sola tenterà il suicidio utilizzando una tanica di benzina con l'intenzione di darsi fuoco. Fortunatamente la donna sarà salvata da Fekeli che le darà ospitalità alla tenuta facendo insospettire Mujgan. La madre di Leyla perderà il lume della ragione al termine di una lite con la rivale. Pertanto, Altun ruberà una pistola per poi raggiungere la fattoria finendo per sparare in pieno petto al marito.

Zuleyha finisce in carcere

Nelle puntate turche di Terra amara, Demir (Murat Ünalmış) sarà sottoposto ad una lunga operazione da parte del dottor Sabahattin Arcan.

Nonostante questo, le condizioni del giovane Yaman resteranno piuttosto critiche mentre Zuleyha dovrà rimanere in cella in attesa dello svolgimento del processo. Purtroppo la madre di Leyla diventerà oggetto di vessazioni da parte delle compagne di cella a causa del suo stato agito. In ogni caso, Altun potrà contare sull'aiuto del pubblico ministero e quello della suocera.

Proprio quest'ultima arriverà a chiederle perdono per non aver impedito a Demir di rifarsela con lei. Pertanto Hunkar permetterà alla nuora di incontrare i figli in carcere. Ma i problemi per la ragazza non termineranno qui.

Alcune detenute prendono di mira la protagonista

Le detenute renderanno la vita di Zuleyha un vero inferno.

Alcune infatti pretenderanno che la ragazza rifaccia tutti i letti sporcando le camerate di continuo. Alla fine, la moglie di Demir cadrà in una delle provocazioni delle sue compagne di cella. La donna finirà per rompere una brocca e con un pezzo di vetro minaccerà di uccidere una detenuta stufa dei suoi soprusi. In questo modo, la protagonista riuscirà a dimostrare alle altre detenute di non essere fragile e conquistare così il loro rispetto.