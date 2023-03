Negli episodi di Terra Amara che verranno trasmessi a breve su Canale 5 la disperazione di Zuleyha toccherà livelli altissimi e proverà a uccidersi con un gesto eclatante nella piazza principale di Adana.

Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, Demir si ostinerà a tenere la moglie lontana dai suoi figli, Adnan e Leyla e se dapprima la donna lotterà con tutte le sue forze per stare con le sue creature, poi si accorgerà che il marito renderà la vita impossibile non solo a lei a ma anche a tutti coloro che le tenderanno una mano.

Per questa ragione Zuleyha si cospargerà di benzina per darsi fuoco davanti a tutti gli abitanti del villaggio, stanca delle angherie di Yaman, anche se verrà salvata in tempo.

Demir impedisce a Zuleyha di stare con Adnan e Leyla

Quando Yaman vedrà il video fatto da Mujgan in cui la moglie abbraccia Yilmaz andrà su tutte le furie credendo di essere vittima di un tradimento. Per questo costringerà la moglie a seguirlo nel bosco vicino al paese e con una pistola la minaccerà di confessare di essere l'amante di Akkaya. Visto che non sarà vero la donna negherà e affermerà di aver visto Yilmaz per informarlo del pericolo che avrebbe potenzialmente corso se Demir lo avesse denunciato per la morte di Ercument.

La verità di Altun non placherà la rabbia di Yaman, che colpirà la moglie con la sua arma, lasciandola senza sensi per terra nel luogo isolato.

Dopo che si sarà ripresa, Zuleyha rientrerà alla villa ma avrà un'amarissima sorpresa: Demir la metterà alla porta e le impedirà di vedere i suoi figli. Oltre a cacciarla, Yaman intimerà a tutti di non fare mai più il nome della donna in casa sua.

Altun non si arrenderà e chiederà aiuto a Sermin, la quale inizialmente la accoglierà in casa. Poi però, la donna sarà costretta a metterla alla porta visto che il cugino la chiamerà minacciandola di fargliela pagare nel caso in cui offrisse aiuto a sua moglie.

Fekeli salva Altun

Anche Hunkar, convinta che il figlio stravolta ha agito in maniera spropositata, si prodigherà affinché la nuora possa vedere i suoi bambini.

Portando Adnan e Leyla nella casa di Saniye e Gaffur, la matrona permetterà alla nuora di stare con i piccoli, ma anche questo piano fallirà visto che Demir scoprirà tutto: caccerà la moglie dalla villa e minaccerà tutti i suoi lavoranti che verranno eliminati se daranno retta a Zuleyha. Inoltre l'ira di Yaman si abbatterà anche su alcuni braccianti che offriranno riparo ad Altun quando la donna verrà colpita dalla febbre.

Demoralizzata e sola, Zuleyha deciderà di farla finita con un gesto eclatante. Con un bidone di benzina si recherà nel centro del paese e si verserà il liquido infiammabile addosso. Ma rima che possa appiccare fuoco con un accendino passerà di lì Fekeli che la salverà e la porterà a casa sua, dove le offrirà riparo.