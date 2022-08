Clamoroso colpo di scena avverrà in occasione delle nuove puntate di Terra Amara, in programma prossimamente su Canale 5. Le trame della 2^ serie rivelano che Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) verrà arrestata dopo essere stata protagonista di un vero e proprio colpo di testa nei confronti del marito Demir Yaman (Murat Ünalmış).

Terra Amara, anticipazioni: Altun arrestata per aver sparato al marito

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti le nuove puntate ancora inedite per l'Italia segnalano che Zuleyha finirà dietro le sbarre.

Tutto inizierà quando Demir deciderà di togliere i figli alla moglie dopo averla accusata di infedeltà.

La protagonista, a questo punto, sarà pronta a tutto pur di riabbracciare Adnan e Leyla. Per fare ciò, Altun deciderà di porre fine alla vista del giovane Yaman, sparandogli tre colpi d'arma da fuoco. La donna, infatti, crederà che uccidere suo marito sia l'unico modo per ricongiungersi ai suoi bambini. Per questo motivo, Zuleyha verrà arrestata con l'accusa di tentato omicidio mentre suo marito finirà in coma.

Una volta ripresosi grazie ad alcune terapie, Demir tornerà alla villa, dove farà una scoperta sconcertante. Il giovane Yaman scoprirà che sua madre Hunkar (Vahide Perçin) ha procurato un avvocato ad Altun, tanto da perdere il lume della ragione. Alla fine, l'uomo accuserà la madre di stare prendendo le parti della donna, che gli ha quasi tolto la vita.

Hunkar spera che Demir testimoni a favore di sua moglie

Nelle puntate della 2^ serie di Terra Amara, si terrà il processo ai danni di Zuleyha per decidere sulla sua innocenza oppure colpevolezza. Ed ecco arrivare il colpo di scena: Demir entrerà nell'aula di tribunale per dare la sua testimonianza dopo essersi ripreso dalle ferite d'arma da fuoco.

In questo frangente, Hunkar spererà che il figlio testimoni a favore di sua moglie affinché venga rilasciata, in quanto si augurerà di ritornare ad essere una famiglia felice. Purtroppo la matrona andrà incontro ad un'amara delusione.

Il giovane Yaman vuole che Zuleyha rimanga dietro le sbarre

Difatti, le speranze della signora Yaman verranno deluse quando noterà un leggero cambiamento nell'espressione sul viso di Demir.

Purtroppo il potente proprietario terriero non mostrerà pietà per Zuleyha, tanto da chiedere che venga applicata la massima pena per il reato commesso. Il giovane Yaman, infatti, accuserà Altun di averlo tradito con il suo peggior nemico e di aver provato ad ucciderlo. Per finire, l'uomo chiederà a gran voce che sua moglie rimanga dietro le sbarre e tenuta lontana dai suoi figli per tanto tempo. Zuleyha riuscirà a riottenere la libertà oppure passerà il resto dei suoi giorni in carcere?

Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni per vedere come evolverà questa story-line.