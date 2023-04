Negli episodi della terza stagione della soap opera di origini turche Terra Amara (titolo originale Bir Zamanlar Çukurova) entrerà in scena Sevda Çağlayan (Nazan Kesal), una vecchia conoscente di Hunkar Yaman (Vahide Perçin).

In particolare la new entry si rivelerà essere l’ex amante del defunto Adnan Yaman senior e sarà in buoni rapporti con Demir (Murat Ünalmış): quest’ultimo infatti affiderà alla donna i figli Adnan e Leyla per allontanarli dalla moglie Zuleyha (Hilal Altınbilek).

Spoiler turchi, Terra amara: Zuleyha in carcere, Demir allontana Adnan e Leyla dalla moglie

Nelle prossime puntate in programmazione tra qualche mese su Canale 5, Zuleyha farà i conti con la furia del marito Demir. Quest’ultimo sarà convinto che sua moglie abbia intrapreso una tresca clandestina con l’ex fidanzato Yilmaz (Uğur Güneş): quindi oltre a cacciarla dalla tenuta la separerà anche dai figli Adnan e Leyla. Zuleyha non riuscendo a sopportare l’ennesima vessazione, dopo aver tentato il suicidio e venendo salvata da Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), attenterà alla vita di Demir ferendolo gravemente al petto: quest’ultimo finirà in ospedale, mentre Altun verrà arrestata.

Hunkar avrà pietà della nuora quando suo figlio rilascerà una testimonianza contro la moglie: ben presto quindi Zuleyha avrà modo di rivedere i suoi bambini grazie alla suocera.

La punizione di Demir però non tarderà ad arrivare, visto che Yaman porterà Adnan e Leyla a casa di Sevda, la ex amante del suo defunto padre, ossia Adnan Yaman senior.

Altun trattata da domestica, Hunkar furiosa con il figlio

Successivamente Demir farà scagionare Zuleyha, rivelando al giudice che ha tentato di ucciderlo per averla sfrattata.

Quest’ultima farà ritorno alla tenuta da domestica ma non certo dalla porta principale, dato che Yaman tratterà la moglie come se fosse una domestica e dovrà svolgere anche tutti gli incarichi che le affiderà la governante Saniye (Selin Yeninci).

Un giorno mentre Yaman sarà diretto dai figli, troverà nella sua automobile Üzüm (Neva Pekuz), la figlia adottiva di Saniye e Gaffur Taşkın (Bülent Polat): successivamente sarà la bambina a svelare a Hunkar il luogo in cui si trovano i suoi nipotini.

Quest’ultima non potrà che rimanere sconvolta quando si recherà alla dimora della sua nemica Sevda. Su tutte le furie, la signora Yaman affronterà il figlio Demir, dicendogli di non tornare alla villa: infine Hunkar porterà con sé Adnan e Leyla per farli ricongiungere finalmente con la madre Zuleyha.