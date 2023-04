Sono passate poco più di 24 ore da quando un amato protagonista di Uomini & Donne ha fatto sapere sui social di essere in ospedale. Tramite alcune Instagram Stories, infatti, Alessandro Vicinanza ha aggiornato sul proprio stato di salute, messo alla prova da un momento all'altro. Di recente, però, il napoletano si è esposto per rassicurare tutti sulle sue condizioni, ma questo non è bastato per frenare le voci di crisi che circolano su lui ed Ida, in silenzio da giorni sulla relazione.

Aggiornamenti su Alessandro

Anche se non partecipano più a U&D da mesi, Ida e Alessandro continuano ad essere tra i protagonisti più discussi.

Nelle ultime ore, ad esempio, Vicinanza è tornato al centro dell'attenzione mediatica per un paio di Instagram Stories con le quali ha fatto sapere di trovarsi in ospedale.

Il napoletano ha pubblicato la foto di un suo braccio al quale era attaccata una flebo, dopodiché è sparito per quasi un giorno intero.

Prima che il cavaliere si rifacesse vivo per aggiornare i curiosi, Ida Platano non si è esposta pubblicamente per supportarlo da lontano: gli unici contenuti che la dama ha postato sul suo account nelle ultime ore riguardano la sua professione di parrucchiera.

Le parole del protagonista di U&D

"Buongiorno. Grazie a tutti quelli che si sono preoccupati per me. Ho passato una giornata in ospedale, ho fatto tutte le analisi", ha spiegato Alessandro nel video col quale è riapparso sui social network dopo il malore.

Il cavaliere del Trono Over di U&D, dunque, ha spiegato velatamente cosa gli è successo e perché è stato costretto a recarsi al Pronto Soccorso della sua città: "Diciamo che ho il cuore un po' ballerino, ma mi sono ripreso".

Il napoletano ha voluto rincuorare le persone che si erano preoccupate per lui dopo aver saputo che era stato poco bene, tant'è che ha concluso il suo intervento su Instagram dicendo: "Tutto a posto".

Vicinanza si è anche mostrato al bar mentre faceva colazione, ma accanto a lui non c'era la fidanzata Ida Platano.

I due non si fanno vedere insieme da più di una settimana e c'è chi inizia a sospettare che potrebbe esserci "maretta" dopo un inizio di relazione idilliaco.

La storia tra Ida e Alessandro è iniziata ufficialmente lo scorso novembre, tant'è che i due non si fanno vedere in studio da allora se non come ospiti.

Gli spettatori del dating-show non escludono che la coppia potrebbe partecipare ad una delle prossime registrazioni anche solo per raccontare come procede la relazione e dire se il sentimento che è sbocciato davanti alle telecamere è lo stesso di mesi fa oppure se ci sono stati dei cambiamenti.