Nella puntata di Terra amara del 12 aprile i telespettatori vedranno come la relazione tra Fekeli e Hunkar farà parlare tutta Cukurova. Cacciata di casa da Demir, Hunkar si ritroverà di nuovo faccia a faccia con il figlio in ospedale, dopo il malore della nonnina Azize causato da un'aneurisma. Tra madre e figlio ci sarà il gelo.

La tresca tra Fekeli e Hunkar sulla bocca di tutti: anticipazioni Terra amara

Continua il successo di Terra Amara, la soap tv ambientata nella Turchia degli anni '70. Un successo dovuto anche alle trame sempre avvincenti e mai banali.

Anche l'episodio in onda il 12 aprile non deluderà le aspettative dei telespettatori. Le vicende riprenderanno dal momento in cui la relazione tra Fekeli e Hunkar sarà diventata di dominio pubblico. Tutta Cukurova non parlerà d'altro. Hunkar sarà sconvolta, anche perché Demir, furioso, l'avrà cacciata dalla tenuta e non la vorrà più vedere. Nel corso di questa nuova puntata, anche Fekeli sarà furioso e cercherà i responsabili della diffusione della notizia. L'uomo non si capaciterà di come qualcuno possa aver voluto fare del male a lui e alla sua amata Hunkar. Sarà talmente furioso che si temerà il peggio. Saranno Yilmaz e Mujgan a evitare che Ali Rahmet possa commettere qualche gesto sconsiderato.

La nonnina Azize ha un malore nella nuova puntata di Terra amara

In Terra Amara del 12 aprile, grazie all'intervento del figlio e della nuora, Fekeli si calmerà. In seguito, racconterà loro come sia nato l'amore con Hunkar. La nonnina Azize sarà invece sempre più agitata, visto che sentirà la mancanza di Hunkar: crederà che la figlia l'abbia abbandonata per sempre.

Questo clima di nervosismo, porterà la nonnina a sentirsi male durante la colazione. Azize, infatti, perderà i sensi dopo aver vomitato. Saranno Demir e Zuleyha a soccorrerla e a portarla in ospedale, dove verrà presa in cura da Mujgan. Dopo vari accertamenti, la dottoressa scoprirà che Azize avrà avuto un piccolo aneurisma.

Per questo la terrà sotto controllo per qualche ora. La nonnina non sarà in pericolo di vita ma Saniye, preoccupata, avviserà subito la signora Hunkar che si precipiterà in ospedale.

Hunkar corre da Azize: è gelo con Demir

Nel corso di questa nuova puntata di Terra amara, Hunkar arriverà al capezzale della madre. Lo farà nonostante Demir sarà stato chiaro con lei. Non la vuole più vedere. Quando madre e figlio si ritroveranno in ospedale, non si rivolgeranno la parola. Dando uno sguardo alle trame successive della soap Tv, la situazione tra Hunkar e Demir peggiorerà, nel momento in cui in ospedale arriverà Fekeli. Yaman non riuscirà a trattenere la sua furia e Fekeli sorprenderà tutti chiedendo in pubblico la mano di Hunkar. Una mossa destinata ad allontanare ancor di più Demir dalla madre. Per altri dettagli, non resta che seguire i prossimi appuntamenti con Terra amara.