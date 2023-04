Nei prossimi episodi di Terra Amara, in onda su Canale 5, Demir scoprirà che Züleyha è scomparsa nel nulla e farà di tutto pur di ritrovarla. Ci riuscirà grazie all'aiuto della polizia e dei cani poliziotto: Züleyha verrà rintracciata incastrata in una trappola per orsi.

Züleyha insegue Fikret nella foresta

Nelle prossime puntate Demir si assenterà parecchio dalla vita della famiglia Yaman. Trascorrerà un weekend romantico lontano da Çukurova insieme a Ümit e mentirà alla famiglia dicendo che si trova ad Ankara per lavoro. Questa bugia non permetterà ai suoi cari di contattarlo in un momento molto preoccupante: Züleyha sparirà nel nulla e nessuno avrà sue notizie da giorni.

L'ultima volta è stata avvistata nell'azienda di famiglia, quando ha sorpreso Fikret mentre gironzolava per gli uffici, da lì l'ha seguito nella foresta.

Fikret non le ha fatto niente, l'ha raccontato pure a Fekeli, ma nonostante ciò la giovane è rimasta bloccata nella foresta per tre lunghi giorni, ma non per colpa di Fikret.

Demir salva Züleyha dalla trappola

Züleyha rimarrà incastrata in una trappola per orsi e le sue condizioni fin da subito si riveleranno gravi. Intanto Fekeli e i suoi uomini si organizzeranno per trovarla. Alle ricerche si aggiungerà anche Demir, che dopo essere rientrato dal weekend con Ümit verrà informato della cosa e si darà da fare per trovare la moglie.

Coinvolgerà anche la polizia e proprio grazie all'ausilio dei cani poliziotto riusciranno a individuare Züleyha in mezzo al bosco.

La troveranno incastrata nella trappola per orsi, e Fekeli e Demir saranno i primi a rendersi conto delle pessime condizioni in cui si trova. Da tre giorni è senza cibo né acqua, e le basse temperature la stanno portando in uno stato di ipotermia.

Demir non riuscirà a trattenere le lacrime quando vedrà la moglie in quello stato, così la libererà dalla trappola per orsi, la prenderà in braccio e la porterà in ospedale.

Züleyha si riprende

Fortunatamente la ragazza si salverà e in ospedale avrà l'occasione di ricongiungersi con i suoi cari. Sarà molto felice di poter riabbracciare i suoi figli, e anche le amiche Sevda, Saniye e Gülten saranno felici di rivederla in piena ripresa.

Demir le chiederà perché si è recata nella foresta, ma la giovane non si ricorderà nulla di ciò che è successo.

Il dottore spiegherà che è normale dimenticarsi ciò che è accaduto visto lo spavento subito, così le raccomanderà di passare una notte in ospedale.

Ümit osserverà tutta la scena attraverso la finestra: sarà un po' gelosa, visto che da quando è finito il weekend romantico Demir non ha più pensato a lei, magari potrebbe essere la fine della loro storia d'amore.