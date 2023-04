Le nuove puntate di Terra Amara vanno in onda dal 17 al 23 aprile 2023 su Canale 5 con anticipazioni da non perdere. Zuleyha non ne potrà più del continuo confronto con Mujgan e, nello stesso tempo, mal sopporterà la presenza di Hunkar, che ha contribuito alla sua infelicità. Proprio per questo motivo, deciderà di raccontarle tutta la verità, omettendo però ciò che riguarda il piccolo Adnan. Nel frattempo, Yilmaz viene a conoscenza del diario segreto di Mujgan e rimane spiazzato una volta letto il suo contenuto.

Terra amara anticipazioni 17-23 aprile: Zuleyha svela i suoi segreti a Hunkar

Nelle trame di Terra amara delle puntate dal 17 al 23 aprile, tutto sarà pronto per il matrimonio tra Hunkar Yaman e Ali Rahmet Fekeli ma nessuno sembra volere queste nozze, tanto che si troveranno da soli. Sul luogo della cerimonia si presenterà però Zuleyha che decide di vuotare il sacco con Hunkar, artefice del suo dolore. Le racconta tutta la verità su Demir e ciò che ha dovuto subire, senza tuttavia rivelare la reale paternità di Adnan.

Mujgan scopre la verità su Adnan: anticipazioni Terra amara 17-23 aprile

Purtroppo, le nozze tra Hunkar e Fekeli non si celebreranno e la notizia farà il giro della città, suscitando gli ovvi pettegolezzi.

Ma un'altra verità sta per scombinare le trame della soap. Mujgan ha sentito il discorso tra Zuleyha e Hunkar, scoprendo così che Adnan è figlio di Yilmaz ma, per il momento, decide di non svelare nulla per paura di perderlo. Nel frattempo, Gulten decide di sposare Rustem ma incontra l'opposizione di Zuleyha, che le fa capire che è un uomo troppo più in là con gli anni e che non le garantirebbe una vita felice.

La situazione prende una piega inaspettata quando Cetin spara a Rustem, finendo in carcere.

Anticipazioni Terra amara dal 17 al 23 aprile: Yilmaz scopre il diario segreto di Mujgan

Continuando con le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara, vedremo Behice fare in modo che Yilmaz venga a conoscenza del diario segreto di Mujgan, nel quale confida tutti i suoi dolori.

Dopo averlo letto, Yilmaz rimane senza parole e si riavvicina alla moglie, nonostante il suo cuore e la sua testa siano altrove, pensando solo a Mujgan. Intanto, le tensioni tra Mujgan di Zulehya aumentano sempre di più. Mujgan chiede così al marito di allontanare una volta per tutte l'odiata Altun. Dopo l'ennesimo litigio per una carrozzina destinata al piccolo Adnan, Behice non perde tempo a incalzare Yilmaz sul fatto che Mujgan stia vivendo la sua gravidanza nel peggiore dei modi, con la costante presenza della rivale Zuleyha. Occorre al più presto una presa di posizione.