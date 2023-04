A Terra Amara le sorprese non finiscono mai e presto al centro dei riflettori ci sarà il complicato rapporto tra Cetin e Gulten, che rischierà di essere spezzato per sempre. Le anticipazioni delle puntate dal 19 al 22 aprile rivelano che la sorella di Gaffur accetterà di sposare Rustem, ma Cetin non gradirà questa decisione. Il collaboratore di Yilmaz non esiterà a sparare al suo rivale durante la festa di fidanzamento e finirà in carcere. Gulten andrà a trovare Cetin e gli prometterà di aspettarlo per vivere finalmente la loro vita insieme. I colpi di scena non finiranno qui, perché Saniye apprenderà da Hunkar che Gulten ha subito una violenza e ne sarà sconvolta.

Anticipazioni Terra amara: Cetin apprenderà che Gulten sposerà Rustem

Le anticipazioni di Terra amara dal 19 al 22 aprile raccontano che Gulten deciderà di ascoltare Gaffur e sposare Rustem. Si tratta di un uomo avanti con l'età e con tre figli, e anche se Hunkar, Saniye e Zuleyha proveranno a farle cambiare idea, la ragazza resterà della sua opinione. A dare la notizia del futuro matrimonio di Gulten a Cetin ci penserà Fadik, che incontrerà il ragazzo al mercato e non perderà occasione per avvisarlo. Il giovane sarà sconvolto e correrà dalla sua amata per fermare il fidanzamento, ma la situazione prenderà una piega inaspettata.

Anticipazioni dal 19 al 22 aprile: Gulten prometterà di aspettare Cetin

Nelle puntate di Terra amara dal 19 al 22 aprile i riflettori saranno puntati su Cetin, che sparerà a Rustem e per questo finirà in prigione. Gulten andrà a trovare il suo amato in carcere e, dopo avergli confessato i suoi sentimenti, gli prometterà che lo aspetterà per vivere finalmente il futuro insieme.

Nel frattempo Saniye avrà il forte sospetto che la signora Hunkar le stia nascondendo qualcosa di importante e insisterà per scoprire di cosa si tratta.

Hunkar parlerà a Saniye dell'abuso subito da Gulten

Le anticipazioni di Terra amara dal 19 al 22 aprile rivelano che Saniye noterà qualcosa di strano nell'atteggiamento di Hunkar quando si parla di Gulten e capirà che la madre di Demir custodisce un segreto.

La moglie di Gaffur non avrà intenzione di arrendersi fino a quando non avrà scoperto qual è il mistero della signora Hunkar e riuscirà a raggiungere il suo obiettivo. La signora Yaman racconterà tutta la verità a Saniye, che verrà a sapere che Gulten ha subito una violenza per mano di Ercument. La moglie di Gaffur sarà sconvolta da quello che le dirà Hunkar, ma preferirà tenere il marito all'oscuro di tutto. Saniye, inoltre, si darà anche la risposta a tante domande su Gulten, che pur amando Cetin ha preferito respingerlo per tanto tempo.