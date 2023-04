Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Terra Amara in programma dal 26 al 30 aprile in prima visione su Canale 5.

Le trame dello sceneggiato rivelano che Behice proverà a entrare nelle grazie di Ali Rahmet Fekeli. Demir Yaman, invece, incoraggerà Yilmaz Akkaya devastato per le gravi condizioni di salute del figlio.

Terra amara, anticipazioni 26-30 aprile: Behice corteggia spudoratamente Ali Rahmet

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le puntate trasmesse da mercoledì 26 a domenica 30 aprile in prima visione tv svelano che Demir rientrerà dalla trasferta ad Ankara convinto di essersi aggiudicato un grosso affare, ma Sermin racconterà ad Hatip i progetti di suo cugino.

Il presidente della camera di commercio a questo punto chiederà a Yilmaz e Fekeli di prendere parte alla gara d'appalto in qualità di soci. Ma i due rifiuteranno tale proposta, preferendo parteciparvi da soli e riusciranno a vincere la gara indetta dal ministero della pubblica istruzione, facendo così uno sgarro a Demir.

Behice, invece, corteggerà spudoratamente Ali Rahmet. Mentre Sabahattin chiederà a Julide di diventare sua moglie.

Intanto Zuleyha offenderà Mujgan dopo averla accusata ingiustamente di maltrattare il piccolo Adnan.

Mujgan in preda ad una grave emorragia al basso ventre

Zuleyha non riuscirà a chiedere perdono alla rivale, tanto da chiedere ad Yilmaz di intercedere per lei. L'incontro tra i due ex fidanzati terminerà con un colpo di scena, infatti alla moglie di Demir si romperanno le acque.

Allo stesso tempo pure Mujgan correrà in ospedale in preda a una grave emorragia al basso ventre. I medici consiglieranno alla dottoressa Hekimoglu di partorire nonostante sia pericoloso per il feto troppo prematuro poiché altrimenti rischierebbe di morire dissanguata. Ma la donna non darà il consenso ai suoi colleghi, finendo per ritrovarsi a vivere il travaglio nella stessa sala parto di Zuleyha.

In ospedale, le famiglie delle due rivali attenderanno con ansia la nascita dei due bebè.

Demir consola Yilmaz devastato per le gravi condizioni del figlio

Zuleyha darà alla luce una neonata sana, a differenza di Mujgan che partorirà un bambino prematuro: Sabahattin prometterà alla collega di cercare di salvarlo in tutti i modi possibili.

In questa circostanza Demir cercherà di consolare Yilmaz, triste per le gravi condizioni in cui versa suo figlio.

Saniye e Gulten, intanto, regaleranno dei vestiti ai ragazzini delle baracche. Infine la signora Taskin fermerà una rissa scoppiata tra Husan e Sabri per l'appropriazione di una nuova baracca.