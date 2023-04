Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55 circa. Nel corso del prossimo episodio del 20 aprile, non possono mancare nuovi e avvincenti colpi di scena.

In particolare, i telespettatori potranno assistere all'evolversi delle vicende che ruotano intorno a Vito. Da quando il contabile ha fatto un passo falso nei confronti di Maria, deve cercare in tutti i modi di rimediare. Il suo sogno è quello di partire insieme, alla volta dell'Australia, per cambiare vita.

In questo modo, potrebbero ricominciare tutto da capo e vivere il loro sogno d'amore in tranquillità. Tuttavia, di questo suo progetto, non ne ha ancora mai parlato con la diretta interessata. Si tratta soltanto di una fantasia, almeno per il momento.

Marco scopre la gravidanza di Gemma al Paradiso delle signore

Nel corso del prossimo appuntamento con Il Paradiso delle signore, Marco cerca in tutti i modi di non lasciarsi coinvolgere da Gemma. Pertanto, continua a trattarla come una semplice amica di vecchia data. Tuttavia, nonostante il loro legame, le comunica di non avere intenzione di presenziare al suo matrimonio. In un secondo momento, però, il giovane giornalista viene a conoscenza della gravidanza che sta portando avanti la giovane Zanatta.

Subito pensa che sia il futuro figlio di Roberto.

Nel frattempo, Elvira fa un altro tentavo con Salvo. Gli chiede, difatti, di aiutarla con la pratica per l'esame di scuola guida. D'altro canto, la prima volta non è stata promossa e vuole fare del suo meglio per superarlo nel migliore dei modi.

Umberto indaga sulla Confessa al Paradiso delle signore

Nel contempo, Alfredo si rassegna all'idea di dover andare a cena a causa della sua famiglia da solo. Poco dopo, Vito vuole trovare un modo per far sì che la sua amata Maria lo segua oltreoceano. Tuttavia, ancora non è riuscito a raccogliere tutto il suo coraggio per proporre la sua idea alla sarta del Paradiso.

Intanto, Marcello riceve una telefonata da Adelaide e resta profondamente scosso. Vuole raggiungerla a tutti i costi. Anche Umberto è preoccupato per lei e prova a rintracciarla, nonostante la sua fidanzata gli abbia chiesto di non stare troppo a contatto con Adelaide.

Infine, Tancredi fa una richiesta a Vittorio. Siccome sua moglie sta indagando a fondo per scoprire chi è il responsabile dell'incendio al mobilificio, il giovane di Sant'Erasmo si rivolge direttamente a Conti. Nello specifico, gli chiede di non invogliare più Matilde a scavare nel passato. Potrebbe scoprire qualcosa di molto spiacevole sul suo conto.