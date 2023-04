Tante novità arrivano dalle nuove puntate di Terra Amara che i telespettatori seguiranno nelle prossime settimane su Canale 5. Le trame turche dello sceneggiato rivelano che Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) dichiarerà guerra a Mujgan, rea di aver provato ad ucciderla durante uno scontro fisico nel bosco.

Terra amara, anticipazioni: Mujgan cerca di costringere la rivale ad impiccarsi

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate trasmesse prossimamente in tv rivelano che Zuleyha inizierà a reagire alle minacce di Mujgan.

Tutto avrà inizio nel momento in cui la madre di Adnan uscirà dal carcere dopo essere stata rinchiusa per aver cercato di uccidere suo marito.

Behice a questo punto temerà ritorsioni da parte dell'Altun a Cukurova, dato che aveva provato ad ucciderla con un farmaco velenoso in ospedale. Pertanto, Behice spingerà Mujgan a far fuori la rivale per proteggere il suo matrimonio e la felicità del piccolo Kerem Ali. La dottoressa completamente soggiogata dalla zia deciderà di dare appuntamento a Zuleyha in un bosco, dove cercherà di costringerla ad impiccarsi dopo averla minacciata con una pistola.

Zuleyha si riprende dopo lo scontro fisico con la nipote di Behice

Nelle puntate turche di Terra amara, Zuleyha e la rivale saranno protagoniste di uno scontro fisico. Zuleyha sarà colpita da una pallottola al petto, mentre Mujgan scapperà in fretta e furia con la complicità di sua zia sicura di aver ucciso la madre di Adnan.

Fortunatamente quest'ultima riuscirà a riprendersi grazie ad una delicatissima operazione chirurgica. Un momento difficile che colpirà Demir, il quale inizierà a pentirsi di aver ostacolato la moglie di vedere i bambini per tanti mesi. Pertanto, il ricco imprenditore permetterà alla madre di portare Leyla e Adnan in ospedale per far visita a Zuleyha.

Allo stesso tempo, il recupero della donna desterà le ansie della nipote di Behice, la quale dovrà trovare un modo per evitare di essere arrestata.

Zuleyha dichiara guerra alla dottoressa Hekimoglu

In ospedale, Zuleyha deciderà di non accusare Mujgan di aver tentato di ucciderla, ma farà credere alle persone che abbia tentato il suicidio.

Un giorno, la dottoressa Hekimoglu si recherà a far visita alla rivale in ospedale decisa a farla passare per pazza per evitare spiacevoli condanne. Ma Zuleyha stufa delle continue vessazioni deciderà di rispondere alle minacce della rivale dichiarandole guerra per il male che le ha fatto. Pertanto, la donna deciderà di colpire la nipote di Behice nel suo punto debole.