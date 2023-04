Notte di paura all'Isola dei famosi per Helena Prestes: la modella brasiliana si è infatti sentita male dopo aver mangiato dei lumaconi di mare, ecco che la concorrente potrebbe essere incappata in un'intossicazione alimentare. Nelle ultime ore la situazione sembrerebbe comunque essere rientrata: anche la produzione del Reality Show si è immediatamente attivata per capire quali fossero le condizioni di salute della naufraga.

Helena avrebbe avuto un'intossicazione alimentare

Sebbene i concorrenti siano arrivati in Honduras solo da qualche giorno, si sono già messi in gioco.

Nella giornata di giovedì 20 aprile, Claudia Motta e Nathaly Caldonazzo hanno così pescato i primi pesci.

A quanto pare però qualcosa è andato storto: come accennato Helena si è infatti sentita male dopo aver mangiato dei lumaconi crudi. Stando al racconto di Corinne Clery, la compagna d'avventura prima ha iniziato a rigettare, poi ha sofferto di mal di gola e spossatezza. Una volta rientrata la situazione Corinne ne ha parlato proprio con Helena: "Deliravi. Non capivo cosa dicevi perché parlavi in portoghese. Forse stavi sognando?".

La situazione sembra rientrata

Dopo una notte da incubo per Helena Prestes, la situazione sembra al momento essere rientrata. Anche la produzione si è attivata per comprendere le condizioni di salute della concorrente e tramite i propri canali ufficiali ha successivamente reso noto come la donna si sentisse già meglio.

Nel caso in cui la modella avesse continuato a manifestare problemi di salute, la macchina organizzativa si sarebbe attivata per condurla in ospedale.

Helena Prestes criticata da alcuni concorrenti

Nonostante i pochi giorni trascorsi, Helena Prestes ha già dimostrato un forte temperamento. Nella giornata di ieri, prima di sentirsi male, la naufraga ha infatti discusso con alcuni compagni d'avventura.

Stando al pensiero di diversi membri della tribù delle Chicas, Helena si lamenterebbe in continuazione per ogni cosa e in più vorrebbe passare per vittima.

A sollevare dei dubbi sulla modella anche Simone Antolini. Ma non è tutto, Helena è finita al centro delle polemiche già nella prima puntata del reality show per una catena di salvataggio: anziché salvare Claudia con la quale aveva instaurato da subito un bel rapporto, la modella ha infatti deciso di fare il nome di Corinne.

È stata proprio Claudia a suggerire all'amica di essere più tranquilla ed evitare continui litigi soprattutto adesso che il tutto è all'inizio.