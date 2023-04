I fan di Terra amara si domandano come andrà a finire la storia tra Cetin e Gulten e le anticipazioni provenienti dalla Turchia danno una riposta molto chiara a riguardo. I due fidanzati saranno felici e riusciranno a coronare il loro sogno d'amore, ma dovranno aspettare ancora molto tempo prima di realizzare il loro grande desiderio e molte cose accadranno a Cukurova. Ad officiare la cerimonia sarà Zuleyha che prenderà le redini della tenuta dopo la morte di Hunkar e sarà felice di essere presente in un giorno così importante per la sua cara amica.

Gaffur non potrà fare a meno di commuoversi per la felicità della sua amata sua sorella.

Anticipazioni Terra amara: Cetin e Gulten si fidanzeranno ma dovranno attendere molto per le nozze

Le anticipazioni di Terra Amara provenienti dalle puntate trasmesse in Turchia annunciano che per Cetin e Gulten ci sarà il lieto fine e i due innamorati riusciranno a sposarsi. Prima di diventare marito e moglie, però, dovranno superare moltissimi ostacoli e ci sarà un'attesa lunga dovuta a diversi fatti spiacevoli che accadranno a Cukurova. Poco dopo la prima proposta di nozze di Cetin, infatti, Zuleyha preparerà l'abito di nozze per la sposa che sarà entusiasta per il futuro che la aspetta. Tra le due famiglie della città, però, scoppierà una nuova guerra dovuta a un filmato di Mujgan che riprenderà Yilmaz e Zuleyha insieme.

Vedendo la sua amica soffrire, Gulten chiederà al suo fidanzato di aspettare ancora prima di arrivare all'altare e lui sarà d'accordo.

Anticipazioni nuove puntate: Zuleyha senza Yilmaz officerà le nozze

Nelle prossime puntate di Terra amara ci sarà una nuova guerra tra Yilmaz e Demir che scatenerà una serie di eventi spiacevoli e non ci sarà pace a Cukurova.

Cetin e Gulten avranno comunque la pazienza di aspettare molto tempo ancora e insieme dovranno superare anche importanti perdite. Tra i progetti dei futuri sposi ci sarà anche il sogno di arrivare all'altare con Zuleyha e Yilmaz per organizzare un matrimonio tutti insieme, ma purtroppo non sarà così. Akkaya, infatti, morirà a causa di incidente automobilistico e la sua amata si ritroverà ad affrontare il futuro da sola.

In seguito, a prendere le redini della tenuta Yaman sarà Zuleyha che come la sua defunta suocera officerà tutti i matrimoni civili di Cukurova e tra le coppie ci sarà anche quella speciale formata da i suoi amici.

Gaffur sarà molto emozionato per la felicità di sua sorella

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che per Cetin e Gulten arriverà il tanto atteso giorno del matrimonio. Zuleyha, Saniye e Gaffur saranno molto emozionati per questo importante momento e in particolar modo il fratello della sposa non potrà fare a meno di commuoversi vedendola all'altare. Zuleyha terrà una discorso molto toccante dedicato alla giovane coppia e subito dopo Cetin e Gulten pronunceranno il fatidico "sì", più innamorati e felici che mai. La soap turca, tuttavia, è sempre ricca di colpi di scena e presto la felicità degli sposi verrà spazzata via da una tragedia.