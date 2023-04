I colpi di scena nella soap opera turca Terra Amara sono numerosi. Negli episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche mese, Demir Yaman intraprenderà una relazione extraconiugale con la giovane dottoressa Umit Kahraman all’insaputa della moglie Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek). Quest’ultima non ne vorrà sapere di perdonare il marito, quando saprà che l’ha tradita grazie a Mujgan Hekimoğlu e Gulten Taskin.

Trame turche, Terra amara: Demir si getta tra le braccia di Umit

Le anticipazioni riguardanti ciò che succederà nelle prossime puntate della telenovela, raccontano che Demir tradirà la moglie Zuleyha, dopo averla fatta soffrire con le sue continue vessazioni.

In particolare Demir si getterà tra le braccia della dottoressa Umit, una donna che segnerà quindi la fine del suo matrimonio con Altun. Una notte la new entry troverà un escamotage per passare del tempo in compagnia del suo amante, dato che provocherà un allagamento a casa sua dopo aver rotto appositamente un tubo. Demir se ne andrà via dalla sua tenuta, finendo per destare dei sospetti a Zuleyha e Sevda (Nazan Kesal). Yaman e la collega di Mujgan si lasceranno andare alla passione dopo essersi scambiati un bacio.

A questo punto Demir porterà avanti la relazione con Umit, e farà di tutto per incontrarla anche durante le ore di lavoro. Successivamente Yaman sorprenderà la sua amante regalandole un giradischi.

Demir e Umit durante un loro ballo progetteranno addirittura il loro futuro insieme. Non passerà molto per vedere Yaman e la sua amante organizzare una fuga romantica ad Adana. Tuttavia, diventerà sempre più complicato continuare a nascondere la loro tresca: Yaman dovrà trovare una scusa per allontanarsi da Zuleyha e dai figli Adnan e Leyla.

Zuleyha non vuole perdonare il tradimento del marito, Fikret arriva a Cukurova

Sempre dagli spoiler provenienti dalla Turchia, si evince che Zuleyha scoprirà il tradimento del marito Demir. A mettere al corrente Altun dell’infedeltà del consorte sarà la sua rivale Mujgan: la protagonista principale cadrà in preda alla disperazione totale e non avrà alcuna intenzione di perdonare Yaman.

Anche Gulten vuoterà il sacco a Zuleyha, rivelandole di aver sorpreso Demir e Umit alla villa: la domestica farà presente ad Altun di non averla messa subito al corrente su ordine di Sevda e Cetin (Aras Şenol). Purtroppo Zuleyha sarà sempre più delusa da Demir, nonostante Gulten lo giustificherà dicendole che Umit ha fatto di tutto per sedurlo. Intanto a Cukurova giungerà Fikret (Furkan Palalı), il figlio illegittimo del defunto Adnan Yaman Senior: a proposito del nuovo arrivato, Zuleyha durante la conversazione con Mujgan capirà che si è alleato con Umit per farla pagare a Demir.