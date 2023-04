La soap opera turca Terra Amara appassiona sempre più i fan italiani. Negli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 dal 26 al 30 aprile 2023, Kerem Alì, Il figlio di Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova) e Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş), avrà dei seri problemi di salute: il piccolo sarà messo nell'incubatrice dopo essere nato prematuramente.

La secondogenita di Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) invece sarà sana e salva dopo essere venuta al mondo: ovviamente Demir Yaman (Murat Unalmis) e la madre Hunkar (Vahide Perçin) saranno al settimo cielo per la nascita della piccola Leyla.

Spoiler Terra amara, al 30 aprile: Behice continua a corteggiare Fekeli

Le anticipazioni sulle puntate in onda da mercoledì 26 a domenica 30 aprile raccontano che Demir dopo essere tornato a Cukurova crederà di essersi aggiudicato un grosso appalto: a mettere al corrente Hatip dei progetti di Yaman sarà Sermin. A questo punto Tellidere inviterà Yilmaz e Fekeli a prendere parte alla gara di appalto in qualità di soci ricevendo un rifiuto. Quest’ultimo e Akkaya si aggiudicheranno la vittoria dopo aver partecipato in solitaria.

Intanto Behice continuerà a corteggiare Ali Rahmet, invece Sabahattin farà una proposta di matrimonio a Julide.

Zuleyha e Mujgan partoriscono, il piccolo Kerem Alì nasce prematuro

Zuleyha accuserà Mujgan di aver maltrattato suo figlio Adnan. La protagonista principale della telenovela vorrà chiedere scusa alla sua rivale, quando si renderà conto di essersi sbagliata. Altun entrerà in travaglio nell’istante in cui chiederà a Yilmaz di intercedere tra lei e Mujgan.

Quest’ultima nello stesso momento si recherà in ospedale a causa di una forte emorragia. La dottoressa Hekimoglu non vorrà partorire, nonostante i suoi colleghi le diranno che la sua vita è a rischio: in particolare Mujgan sarà consapevole di poter perdere suo figlio qualora dovesse nascere prematuro. Zuleyha e la dottoressa Hekimoglu partoriranno lo stesso giorno: la prima darà alla luce Leyla, invece il piccolo Kerem Alì sarà in pericolo dopo essere venuto al mondo al settimo mese.

Il dottor Sabahattin assicurerà a Mujgan e Yilmaz di fare di tutto per salvare loro figlio.

Successivamente Saniye e Gulten distribuiranno i vestiti ai bambini che vivono nelle baracche: in tale circostanza Husnu e Sabri si scontreranno. A questo punto Gaffur e la moglie non nasconderanno la loro amarezza per non poter avere figli, invece Fekeli e Behice temeranno per la sorte del piccolo Kerem Alì.

Demir vuole denunciare Sermin, scoppia un incendio al fienile

Hatip farà credere alla moglie Naciye di dover aiutare un amico per prendere parte a una festa. La donna pedinerà il marito per smascherarlo. In seguito Sermin inviterà Sabahattin a cena per salvare il loro matrimonio: quest’ultimo spiazzerà la moglie dicendole che sposerà Julide.

Purtroppo le condizioni di salute del figlio di Mujgan e Yilmaz saranno gravi. Demir durante i preparativi della festa per la nascita della figlia dirà a Julide di voler denunciare Sermin. Il pubblico ministero non saprà se accogliere la richiesta di Yaman per avere una relazione con Sabahattin.

Per terminare Saniye vorrà portare la piccola Uzum alla villa Yaman: purtroppo i festeggiamenti per Leyla saranno rovinati da un incendio che scoppierà al fienile.