La soap opera turca Terra Amara continua a riservare tante sorprese ai telespettatori di Canale 5. Nelle prossime puntate Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes) non resterà fermo quando Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) gli rivelerà di essere il padre biologico di Adnan.

L’ex meccanico sembrerà deciso a mettere fine all’esistenza della signora Hunkar Yaman (Vahide Percin), rea di aver ostacolato la sua storia d’amore con Zuleyha.

Spoiler turchi, Terra amara: Zuleyha finisce in ospedale dopo lo scontro con Mujgan

Le anticipazioni sui nuovi episodi in onda su Canale 5 raccontano che Mujgan (Melike İpek Yalova) farà il possibile per sbarazzarsi della scomoda rivale Zuleyha, servendosi della complicità della zia Behice (Esra Dermancıoğlu).

Tutto comincerà quando la dottoressa Hekimoğlu filmerà un incontro tra il marito Yilmaz e Altun. La punizione per quest’ultima non tarderà ad arrivare da parte di Demir (Murat Unalmis), quando vedrà le immagini incriminate. Il ricco imprenditore impedirà alla moglie di rimettere piede nella tenuta e di rivedere i figli Adnan e Leyla. In preda alla collera e alla disperazione totale, Zuleyha ferirà gravemente Demir e per lei si apriranno le porte del carcere, mentre Yaman finirà in ospedale.

In seguito Demir farà scagionare Altun. Successivamente la dottoressa Hekimoğlu inviterà Zuleyha a recarsi nei pressi di un bosco con l’obiettivo di farla fuori, dopo che qualcuno le ha fatto credere che Altun abbia tentato di svelare a Yilmaz che Adnan è suo figlio.

Le due nemiche si scontreranno fisicamente e ad avere la peggio sarà Altun, la quale riporterà una ferita all’altezza del cuore a causa di uno sparo. Mujgan scapperà via con l’aiuto di Behice con la convinzione di aver ucciso Zuleyha. Quest’ultima, dopo essere stata operata, troverà il modo per ricevere la visita di Yilmaz in ospedale.

Yilmaz apprende che Adnan è suo figlio, Hunkar in pericolo

Akkaya scoprirà da Zuleyha che Adnan è suo figlio e rimarrà sconvolto. In un primo momento Yilmaz si infurierà con la sua ex per non averlo messo prima al corrente della verità, dopodiché accetterà di mantenere il silenzio sulla faccenda per proteggere il suo bambino.

A questo punto Yilmaz si presenterà a Villa Yaman per affrontare Hunkar. L’ex meccanico, dopo aver pedinato la signora Yaman, sarà pronto a ucciderla puntandole contro la sua arma da fuoco. Ciò non accadrà grazie all’arrivo improvviso di Adnan, che si getterà tra le braccia della nonna. Yilmaz però continuerà ad avercela con Hunkar per aver costretto Zuleyha a convolare a nozze con Demir. Infine quest’ultimo verrà ingannato dalla moglie Altun, dato che gli farà credere di voler ritornare al suo fianco.