Nella soap opera turca Terra Amara tra qualche mese verrà alla luce la verità sulla paternità di Adnan Yaman. Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) sarà sincera con Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) dopo essere finita in ospedale a causa di Müjgan Hekimoglu (Melike İpek Yalova). L’ex meccanico si arrabbierà con la fanciulla quando gli rivelerà che è proprio lui il padre biologico del suo primogenito.

Spoiler turchi, Terra amara: Behice tenta di uccidere Zuleyha

Le anticipazioni sulle prossime puntate svelano che Zuleyha passerà un brutto periodo a causa di Mujgan (Melike Ipek Yalova).

Tutto comincerà quando quest’ultima farà avere un video a Demir (Murat Ünalmış) che vede protagonisti suo marito Yilmaz e Altun. In preda alla furia e con la convinzione di essere stato tradito, Yaman caccerà la consorte dalla villa, impedendole di rivedere i figli. In seguito Zuleyha attenterà alla vita del marito, ferendolo: a causa della sua azione la fanciulla verrà arrestata.

Durante la detenzione Altun si sentirà male a causa di un’intossicazione e sarà necessario il ricovero in ospedale. Behice (Esra Dermancıoğlu) per provare ad aiutare la nipote Mujgan tenterà di uccidere Altun, riuscendo a entrare nella sua stanza travestita da infermiera: non riuscendo però a sbarazzarsi di Zuleyha, la signora Hekimoglu spingerà la nipote a vendicarsi da sola.

Behice fa scrivere una falsa lettera, Altun promette di farla pagare a Mujgan

Mujgan crederà erroneamente che la sua rivale abbia cercato di svelare a Yilmaz che Adnan è loro figlio, dopo essere entrata in possesso di una falsa lettera scritta su richiesta di Behice. La dottoressa Hekimoglu appena Zuleyha tornerà in libertà le chiederà di recarsi nel bosco facendole credere di essere Yilmaz: quando saranno faccia a faccia, Mujgan costringerà la sua nemica a togliersi la vita. Ovviamente lei non accetterà e durante lo scontro fisico fra le due, Zuleyha rimarrà ferita all’altezza del cuore: la dottoressa Hekimoglu si darà alla fuga con l’aiuto della zia Behice, convinta di aver eliminato Altun.

Ma quest’ultima sarà fuori pericolo dopo essere stata operata: nella sua stanza di ospedale la fanciulla riceverà la visita di Mujgan, che le farà credere di non essere la responsabile del suo ricovero. Ma Zuleyha minaccerà la sua nemica promettendo di fargliela pagare.

Zuleyha tenta il suicidio, Akkaya sconvolto

Zuleyha si rivolgerà a Gülten (Selin Genç) per ricevere la visita di Yilmaz.

Quest’ultimo non la prenderà bene quando la sua ex fidanzata gli dirà che Adnan è nato dalla loro passata storia d’amore e di non aver parlato prima a causa dei ricatti di Demir e Hunkar (Vahide Percin).

Akkaya deciderà di chiudere ogni rapporto con Zuleyha dopo che lo ha ingannato. Yilmaz non cambierà idea neanche quando Altun gli dirà che Mujgan ha tentato di ucciderla. Vista la dura reazione del suo ex, Zuleyha tenterà di buttarsi dal balcone: a salvarla sarà proprio Akkaya, il quale non parlerà con nessuno della scoperta appena fatta, seppur ne sia rimasto sconvolto.