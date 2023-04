Il daytime di Amici che è andato in onda il 19 aprile, ha aggiornato i telespettatori su un altro "guanto di sfida" che era previsto per la sesta puntata del serale. Arisa ha riproposto il confronto tra Wax e Angelina sul brano "Non l'hai mica capito" di Vasco Rossi, quello che il suo allievo si è rifiutato di preparare la settimana scorsa. A sorpresa, però, il ragazzo ha detto di nuovo no a questo compito, puntando i piedi e costringendo la sua tutor a ritirarlo per la seconda volta consecutiva.

Aggiornamenti dalla casetta di Amici

Dopo che la maestra Celentano ha mandato in crisi Mattia ad Amici, un altro allievo ha reagito male ad "guanto di sfida" che lo vedeva protagonista.

Nel corso del pomeridiano che è stato trasmesso in tv mercoledì 19/04, Maria De Filippi ha letto ai ragazzi la lettera con la quale Arisa riproponeva un compito già assegnato la settimana scorsa a Wax e ad Angelina: i due avrebbero dovuto preparare una loro personale versione di una nota canzone di Vasco, dedicandola a qualcuno a loro scelta.

Sette giorni fa è stato il giovane a rifiutare questa prova: dopo una serie di tentativi mal riusciti, il talento della scuola ha convinto la sua professoressa a ritirare la richiesta per evitargli una brutta figura.

Nel sentire la riassegnazione del brano che tanto l'ha messo in difficoltà, il cantautore ha commentato: "Io non capisco. Tutto questo è controproducente.

Mi sta sminuendo. Qui dentro ho sempre fatto dediche, ma questa non mi piace perché non è spontanea".

Il confronto nella scuola di Amici

Wax e Arisa hanno parlato al telefono una prima volta e la prof sembrava aver convinto l'allievo a provare a lavorare alla scrittura delle barre su "Non l'hai mica capito".

Rientrato in casetta, però, il giovane ha incontrato subito delle difficoltà e, preso dal panico, ha chiesto un secondo faccia a faccia con la sua tutor.

"Con questo pezzo non riesco ad essere me stesso, sono molto in difficoltà", ha spiegato il cantante che poche ore prima aveva ricevuto l'appoggio di Angelina.

L'insegnante ha ascoltato le parole del ragazzo, dopodiché gli ha fatto mille domande sul motivo per il quale non ce la fa a lasciarsi andare con quel brano in particolare.

"Io questo guanto non lo faccio e basta, cascasse il mondo. Le dediche voglio farle quando mi vengono spontanee, con questa non mi viene niente", ha concluso Wax.

Arisa non ha potuto far altro che assecondare i capricci del suo "pupillo" per l'ennesima volta, arrivando a ritirare la prova che avrebbe voluto schierare durante il 6° serale di Amici.

Cambia la programmazione di Amici

In base a quello che è andato in onda nel daytime di oggi, il guanto di sfida Wax contro Angelina non dovrebbe essere schierato nella registrazione del 20 aprile. Domani pomeriggio, infatti, i ragazzi parteciperanno alla puntata che andrà in onda sabato 22: le anticipazioni chiariranno chi andrà allo spareggio e quindi sarà a rischio eliminazione.

In queste ore, intanto, i fan hanno scoperto che venerdì 21 aprile uno speciale di Amici sostituirà il consueto appuntamento con Uomini e Donne: alle ore 14:45 di dopodomani, dunque, al posto del dating-show ci sarà un episodio inedito del talent di Maria De Filippi.

Nonostante il ponte del 25/04, la programmazione di Amici non cambia: gli alunni, i professori e il resto del cast faranno compagnia al pubblico di Canale 5 anche durante questa "vacanza" d'inizio primavera.

La finalissima si avvicina (sarà in diretta domenica 14 maggio) e i titolari sono sempre meno: già nelle prossime ore, infatti, da 8 scenderanno a 7 i talenti in gara per la conquista del montepremi.