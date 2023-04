Tante novità arrivano dalle nuove puntate di Terra Amara che i telespettatori avranno modo di vedere nel corso delle prossime settimane su Canale 5. Le trame turche dello sceneggiato rivelano che Behice suggerirà alla nipote Mujgan Hekimoglu di accettare la separazione per mettere le mani sui beni di Yilmaz Akkaya.

Terra amara, anticipazioni: Zuleyha e Mujgan hanno un nuovo scontro

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane in tv rivelano che Behice darà un particolare consiglio alla nipote.

Tutto inizierà quando Zuleyha sparerà a Demir, reo di averle impedito di accedere alla fattoria e di incontrare i suoi figli poiché teme che abbia intrecciato una relazione clandestina con Yilmaz.

La protagonista, stanca dei soprusi, proverà a suicidarsi dandosi fuoco con una tanica di benzina. Fortunatamente il gesto verrà fermato dall'intervento di Fekeli, che arriverà a offrire alla ragazza un posto nella sua tenuta. Qui Altun avrà una brutta discussione con Mujgan al termine del quale si impossesserà dell'arma da fuoco di Fekeli. La donna, fuori controllo, si dirigerà alla fattoria dove si scontrerà duramente con Demir. Alla fine, Zuleyha non esiterà a sparare un proiettile in pieno petto al consorte, che sarà ricoverato in gravi condizioni in clinica.

Yilmaz chiede il divorzio a sua moglie

Nelle puntate turche di Terra amara, i sanitari riserveranno la prognosi per Demir dopo essere stato sottoposto ad una delicata operazione al petto.

Il tentato omicidio avrà delle spiacevoli ripercussioni anche su Mujgan. Yilmaz non riuscirà a perdonare sua moglie, rea di aver spedito il video a Demir e di aver provocato l'arresto di Zuleyha per tentato omicidio. Pertanto, il figlioccio di Fekeli presenterà istanza di divorzio in tribunale per porre fine alle sue nozze.

Non contento, l'ex meccanico preciserà che la dottoressa Hekimoglu non potrà mai impedirgli di vedere Kerem Ali poiché, in caso, contrario le chiederebbe l'affidamento esclusivo.

Behice consiglia alla nipote di accettare la separazione per ottenere i beni del marito

Mujgan cercherà di far cambiare idea a suo marito, dimostrandosi di essere pentita per averla combinata grossa.

Inoltre, lo supplicherà di dare una seconda chance al loro rapporto. Ma Yilmaz rimarrà irremovibile nella sua decisione, tanto da spingere Behice a dare un consiglio interessato a sua nipote. La signora Hekimoglu suggerirà alla giovane di accettare la separazione per impossessarsi di tutti i beni materiali che Akkaya potrà offrirle. La donna consiglierà a Mujgan di guardare il lato economico di tutta la vicenda, sostenendo che è colpa sua se è finita in questa situazione.