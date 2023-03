Diversi colpi di scena accadranno nel corso dei nuovi episodi di Terra Amara in programma prossimamente in tv. Gli spoiler turchi dello sceneggiato rivelano che Yilmaz Akkaya deciderà di interrompere la relazione con Mujgan, colpevole di aver provocato l'arresto di Zuleyha Altun.

Terra amara, anticipazioni: Demir caccia sua moglie di casa

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5 svelano che Yilmaz prenderà una decisione importante sul piano sentimentale.

Tutto inizierà quando Demir vedrà un video mandato da Mujgan per informarlo della presunta storia clandestina dei loro rispettivi coniugi.

Il ricco imprenditore andrà su tutte le furie, tanto da cercare di uccidere Zuleyha, per poi pentirsene. In seguito, il giovane Yaman deciderà di cacciare di casa sua moglie e toglierle la custodia dei figli.

Nel frattempo, Mujgan capirà di aver combinato un serio guaio, pertanto organizzerà la sua fuga verso l'America portandosi con sé suo figlio Kerem Ali. Tuttavia la donna cambierà idea quando Behice le comunicherà che Zuleyha si è trasferita nella tenuta di Fekeli dopo aver tentato di uccidersi con della benzina.

Zuleyha viene arrestata per aver sparato al marito

Mujgan accuserà Zuleyha di aver solo finto di uccidersi per fare pietà a Fekeli e poter vivere sotto lo stesso tetto con Yilmaz. Al termine del duro confronto, la madre di Adnan ruberà un'arma da fuoco per poi dirigersi alla fattoria di Demir.

I due coniugi, a questo punto, daranno vita a un violento scontro che rischierà di avere drammatiche conseguenze.

Zuleyha sparerà alcuni colpi di pistola al petto del marito, che sarà costretto al ricovero immediato in clinica. L'uomo sarà sottoposto a una delicata operazione per cercare di salvargli la vita. Pertanto, Zuleyha verrà arrestata, mentre Yilmaz apparirà disperato per la situazione in cui si è cacciata la sua ex.

Yilmaz comunica a Mujgan di volere il divorzio

Ben presto, l'ex meccanico sospetterà che dietro tutta questa delicata faccenda ci sia lo zampino di Mujgan. Pertanto Akkaya deciderà di prendere una drastica decisione: non vorrà più stare al fianco di sua moglie, tanto da comunicarle l'intenzione di procedere con il divorzio. Parole che colpiranno profondamente la dottoressa Hekimoglu quando il marito le dirà di non usare il loro primogenito per convincerlo a non lasciarla.

Yilmaz sembrerà disposto a smuovere i migliori avvocati per ottenere l'affido esclusivo di Kerem Ali. Alla fine, tutte le macchinazioni si rivolteranno contro la donna, mentre Akkaya apparirà pronto a tutto pur di far uscire Zuleyha di galera.