Le nuove puntate di Terra Amara sono in programma anche nelle prossime settimane su Canale 5. Le trame turche della soap opera annunciano che Gaffur Taskin ferirà mortalmente Hatip Tellidere durante un furioso litigio.

Terra amara, anticipazioni: Gaffur ricatta il presidente della camera di commercio

Nelle future puntate dello sceneggiato Rasit ritornerà ad Adana dopo essere rimasto senza denaro. L'ex tuttofare di Hatip a questo punto ritornerà a corteggiare Fadik. Alla fattoria l'uomo avrà modo di parlare con Gaffur, al quale rivelerà di essere stato costretto a scappare per un po' di tempo su ordine di Tellidere.

Il marito di Saniye - una volta udite queste parole - non denuncerà il presidente della camera di commercio ma deciderà di ricattarlo. Infatti gli chiederà una cospicua somma di denaro dopo avergli inviato una lettera anonima. Un'azione che spaventerà moltissimo Hatip, il quale depositerà una borsa nel luogo indicato.

Il marito di Saniye ferisce a morte Hatip durante un litigio

In realtà Hatip porterà sul posto un borsone pieno di carta straccia per poi minacciare Gaffur con una pistola quando lo troverà sul luogo dell'incontro. I due uomini a questo punto inizieranno a litigare furiosamente, fino a quando Gaffur ferirà a morte Tellidere nel tentativo di disarmarlo. In preda allo choc, Taskin si darà alla fuga dopo essersi liberato dell'arma da fuoco.

L'uomo non sa di essere stato spiato da Sermin, che era salita in precedenza sull'auto di Hatip. L'ex moglie di Sabahattin infatti aveva intenzione di accusare Tellidere di averla sedotta e abbandonata, dopo averle giurato che avrebbe chiesto il divorzio da Naciye.

Naciye denuncia suo marito per l'omicidio di Cengaver

Ben presto Naciye riceverà una lettera da parte di un avvocato in cui Hatip le chiede la separazione.

Pertanto la donna in preda allo sconforto più totale si recherà in commissariato dove denuncerà suo marito per l'omicidio di Cengaver. La signora Tellidere infatti sosterrà di aver spiato una chiamata in cui Hatip ammetteva di essere colpevole. Gli inquirenti a questo punto metteranno un mandato d'arresto per il presidente della camera di commercio di Cukurova, sebbene sia ormai troppo tardi, in quanto è rimasto ucciso durante un parapiglia con Gaffur.

Infine quest'ultimo avrà dei rimorsi di coscienza per quanto fatto. Il suo strano comportamento desterà i sospetti di Saniye che vorrà vederci più chiaro.