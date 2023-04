Le vicende della soap opera turca Terra amara proseguono la propria messa in onda su Canale 5.

Prossimamente verrà a galla la verità sull’uccisione di Cengaver Çimen (Kadim Yaşar). A scoprire che quest’ultimo è morto per mano di Hatip Tellidere (Mehmet Polat) sarà Gaffur Taşkın (Bülent Polat). Il capomastro costringerà il suo ricattatore a fargli riavere il denaro che gli ha estorto: Hatip non si farà intimidire quando si troverà faccia a faccia con Gaffur, anzi tenterà di farlo fuori. Ad avere la peggio però sarà proprio l'imprenditore, poiché Taskin lo ucciderà per errore.

Trame turche, Terra amara: Gaffur scopre che Cengaver è morto per mano di Hatip

Le anticipazioni turche sulle prossime puntate in programmazione su Canale 5 raccontano che a Cukurova tornerà Raşit Kaya (Şahin Vural), l’ex tuttofare di Hatip, recentemente rimasto senza soldi. L’uomo oltre fare nuovamente la corte a Fadik (Polen Emre) farà sapere a Gaffur di aver lasciato la città su ordine di Tellidere. Raşit racconterà a Taskin che il suo ricattatore l’ha costretto a fuggire dopo il ritrovamento dell’arma con cui ha ucciso Cengaver.

A questo punto il capomastro Gaffur deciderà di non denunciare Hatip, ma attuerà un piano per fargliela pagare: Taskin chiederà a Tellidere di fargli avere un’ingente somma di denaro tramite una missiva anonima se non vuole che venga alla luce il suo delitto.

L'imprenditore darà l’impressione di essere terrorizzato dalla minaccia ricevuta, visto che si recherà nel luogo prestabilito con la cifra necessaria.

In realtà Hatip si prenderà gioco di Gaffur, poiché al posto dei soldi nella borsa che avrà con sé ci sarà soltanto della carta: Tellidere quando scoprirà di essere ricattato dal capomastro minaccerà di ucciderlo.

Il capomastro Taskin uccide per errore Tellidere, Naciye denuncia il marito

Hatip e Gaffur si scontreranno fisicamente: durante la colluttazione il capomastro riuscirà a disarmare il suo nemico e farà partire un colpo per sbaglio.

Gaffur Taskin dopo aver ucciso Tellidere tenterà di darsi alla fuga, senza accorgersi della presenza di Şermin (Sibel Taşçıoğlu).

Quest’ultima si trovava nell’automobile di Hatip ed era decisa a scagliarsi contro il suo ex amante per non aver lasciato Naciye Tellidere (Şirin Öten). Quest’ultima proprio quando in cui suo marito morirà, riceverà una lettera dall’avvocato con la richiesta di divorzio.

In preda alla furia, Naciye si presenterà al comando di polizia per accusare Hatip di essere l’assassino di Cengaver: per dimostrare la sua tesi, la donna dirà alle forze dell’ordine che suo marito ha ammesso la sua colpevolezza in una conversazione telefonica.

Intanto Gaffur sarà assalito dai sensi di colpa e il suo turbamento sarà notato dalla moglie Saniye Taşkın (Selin Yeninci).