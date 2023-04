Tante novità arrivano dalle nuove puntate di Terra amara in programma prossimamente sui teleschermi di Canale 5. Le trame turche dello sceneggiato svelano che Zuleyha Altun penserà ad un escamotage per ottenere il perdono di Demir Yaman. La donna infatti crederà che allontanarsi da Yilmaz Akkaya possa ridarle il suo posto nella famiglia Yaman.

Terra amara, anticipazioni: Zuleyha arrestata per tentato omicidio

Le anticipazioni di Terra Amara riguardanti le nuove puntate in programma nelle prossime settimane in tv rivelano che Zuleyna (Hilal Altınbilek) prenderà un'inaspettata decisione dopo il suo arresto.

Tutto inizierà quando Demir (Murat Ünalmış) crederà che sua moglie l'abbia tradito con Yilmaz dopo aver visionato un video inviatogli da Mujgan (Melike İpek Yalova). Pertanto, il ricco imprenditore proibirà all'Altun di vedere i figli nonostante il parere contrario di Hunkar (Vahide Percin). La protagonista, in preda alla collera, non esiterà a sparare contro il marito riducendolo in fin di vita. Zuleyha a questo punto verrà arrestata per tentato omicidio. Allo stesso tempo, Demir rimarrà un mese in ospedale per riprendersi dalle gravi ferite riportate.

Demir testimonia a sfavore della moglie

Nelle puntate turche di Terra amara, in programma a breve in televisione, Demir si presenterà in tribunale il giorno del processo a carico di sua moglie.

Il ricco imprenditore a questo punto deciderà di deporre a sfavore di Zuleyha. Il giovane Yaman spiegherà come l'Altun meriti di trascorrere il resto dei suoi giorni dietro le sbarre poiché ha tentato di ucciderlo, ecco che il giudice anche in virtù della sua testimonianza deciderà di non rimettere in libertà la detenuta. La scelta di Demir non troverà il sostegno di Hunkar, che sperava in un epilogo diverso.

Altun prende le distanze da Yilmaz

Zuleyha non sarà comunque disposta a rinunciare ai suoi figli. Pertanto, la protagonista penserà di prendere le distanze da Yilmaz nella speranza che Demir le conceda un'altra possibilità. Altun chiederà così all'ex fidanzato di non andare più a trovarla in carcere intenzionata a riprendersi il suo ruolo di madre all'interno della famiglia Yaman.

Akkaya a questo punto accetterà la decisione della donna con estrema sofferenza. Un escamotage che potrebbe non bastare dato che Demir farà qualcosa in grado di compromettere per sempre la serenità di Zuleyha. Cosa deciderà di fare il giovane Yaman? Non resta che attendere le prossime anticipazioni per saperlo.