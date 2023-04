Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55 circa. Nel corso del prossimo episodio che verrà trasmesso il 7 aprile, i telespettatori potranno assistere a nuovi ed entusiasmanti colpi di scena da lasciare con il fiato sospeso.

In particolare, i riflettori continuano ad essere puntati su alcuni dei personaggi principali della soap italiana come Francesco. Il giovane, da quando si è trovato a trascorrere diverso tempo con Maria, si è reso conto di nutrire dei forti sentimenti nei suoi confronti.

Pertanto, raccogliendo ogni briciola del proprio coraggio, decide di compiere il passo successivo e di dichiarando il proprio amore per la giovane sarta con una lettera. Anche perché, adesso che la relazione tra lei e Vito è in crisi, potrebbe avere una possibilità. Infatti, si mette subito all'opera e le scrive una lettera.

Tancredi acquirente del Paradiso Market

Nel corso del prossimo appuntamento con Il Paradiso delle signore, dopo aver scoperto della vendita del magazine, Marco cerca subito una soluzione. In particolare, chiede a Tancredi di acquistare in prima persona il Paradiso Market. Così facendo, la rivista non smetterebbe più di pubblicare. Per diverso tempo è stata la dimora del giovane giornalista.

Pertanto, non sopporterebbe l'idea che, per dei problemi risolvibili, la rivista cessi di esistere.

Nel frattempo, Vito viene a conoscenza della lettera scritta da Francesco per dichiarare il suo amore a Maria [VIDEO]. Pertanto, va su tutte le furie: colto da un raptus di gelosia, Vito aggredisce Francesco. Fortunatamente, interviene Clara, la quale riesce a placare gli animi e a sedare lo scontro.

D'altro canto, la giovane Boscolo ha sempre appoggiato Rizzo nel dichiarare i suoi sentimenti. Infatti, lo ha spronato a provarci con la sarta. Mentre, Salvo ha cercato di dissuaderlo in ogni modo, poiché preferisce non interferire ulteriormente nel rapporto teso tra il contabile e Maria.

Vecchi amori al Paradiso delle signore

Intanto, Marcello raccoglie le sue cose per poter accompagnare Adelaide nel suo viaggio. Tuttavia, proprio mentre sta per lasciare Villa Guarnieri, fa una scoperta che lo lascia alquanto perplesso. Non sa che Italo l'ha convinta ad affrontare questo viaggio completamente da sola.

Infine, dopo diverso tempo, Gemma e Marco si ritrovano a parlare, lasciando riaffiorare vecchi ricordi. Nonostante Marco non stia più insieme a Stefania, la giovane Venere del Paradiso sente che, tra loro, non potrà più esserci lo stesso legame di prima. Adesso, infatti, il sentimento tra Gemma e Marco non va oltre la pura e splendida amicizia che si è creata. Ciò che non sanno, però, è che sono legati da una situazione importante.