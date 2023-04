Le prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, saranno condite da momenti molto tragici. La morte di Yilmaz getterà nello sconforto non solo Züleyha, ma anche tutta Çukurova, che si riunirà per dargli l'ultimo saluto al suo funerale. Ci saranno proprio tutti, pronti a stare accanto alla giovane e dire addio a quel ragazzo arrivato da Istanbul in cerca di serenità insieme alla sua Züleyha ritrovandosi invece a vivere il peggiore degli incubi.

Yilmaz muore a causa di un incidente stradale

Durante le prossime puntate Yilmaz morirà in un incidente stradale: le ferite riportate saranno troppo gravi e nemmeno l'intervento chirurgico da parte dei medici riuscirà a salvargli la vita.

Tutta Çukurova sarà sotto shock, nessuno si sarebbe aspettato un epilogo del genere.

Yilmaz se ne andrà per sempre proprio accanto alla sua Züleyha, che non lo lascerà da solo nemmeno un attimo. La notizia della morte del giovane si diffonderà velocemente per tutto il paese e ovviamente colpirà soprattutto le persone a lui più care, come Fekeli e Müjgan.

Tutta Çukurova presente al funerale di Yilmaz

Züleyha sarà disperata e il suo cuore andrà in mille pezzi. Proprio nel momento in cui la sua vita stava per andare verso la direzione giusta, con all'orizzonte un'esistenza felice insieme a Yilmaz, il destino l'è andato contro, portandole via l'amore della sua vita.

Il dolore non finirà qui, perché arriverà il momento più duro: quello dell'ultimo saluto.

Tutta Çukurova sarà in lutto e nessuno vorrà mancare al funerale di Yilmaz. Ci saranno Gülten e Çetin, ma anche Gaffur con Saniye, Sermin e Nazire.

Behice assente al funerale di Yilmaz

Tutti si raccoglieranno intorno a Züleyha e Fekeli, che ovviamente saranno quelli che soffriranno di più per la dipartita del giovane. Ci sarà anche Müjgan, che legalmente risulta ancora sposata con Yilmaz, ma anche Fikret e Demir.

Soprattutto quest'ultimo, da quando Yilmaz se n'è andato via, non ha lasciato Züleyha sola nemmeno un attimo ed è molto premuroso nei suoi confronti.

Le darà da mangiare e la farà riposare, visto che negli ultimi giorni ha dormito veramente poco. L'unica persona che non si presenterà al funerale di Yilmaz sarà Behice, in quanto rimarrà bloccata a letto a causa di un infortunio alla caviglia.

La tristezza del popolo di Çukurova durante il funerale di Yilmaz sarà palpabile e nessuno riuscirà a credere che se ne sia andato per sempre. La vita nel paese è destinata a cambiare, soprattutto quella di Züleyha, che si ritroverà da sola insieme ai suoi bambini, visto che aveva lasciato Villa Yaman per andare a vivere con Yilmaz. Il giorno del funerale, però, ci sarà solo spazio per il dolore struggente.