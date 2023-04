Cambio programmazione per la soap Terra Amara nel palinsesto di lunedì 10 aprile 2023. Gli spettatori della serie turca che lunedì pomeriggio si collegheranno alle 14:10 su Canale 5 per seguire il nuovo episodio, in prima visione assoluta, resteranno profondamente delusi.

Al posto della soap ci sarà spazio per la messa in onda di un film che andrà a coprire la fascia oraria che va dalle 14:10 alle 16:15 circa.

Prosegue il boom di ascolti della soap Terra Amara su Canale 5

Il cambio programmazione per la giornata di lunedì 10 aprile 2023 riguarderà l'appuntamento con Terra Amara, la soap turca che tutti i giorni riesce ad appassionare una media di quasi tre milioni di spettaotir in daytime, toccando anche punte di share del 26%.

Un successo travolgente al punto che i fan italiani della soap si augurano che possa esserci spazio anche per delle puntate serali di Terra Amara, sempre su Canale 5.

Al momento, però, Mediaset non si è ancora espressa su questa richiesta: in passato era capitato di vedere soap in prime time (come nel caso di DayDreamer - Le ali del sogno con Can Yaman e Il Segreto), ma sulla serie turca non ci sono state ancora risposte.

Cambio programmazione Terra Amara: la soap sospesa il 10 aprile

Intanto per la giornata di lunedì 10 aprile 2023 ci sarà una variazione di palinsesto per Terra Amara.

Alle 14:10 non ci sarà il consueto appuntamento con la soap opera turca in prima visione assoluta, dato che al suo posto ci sarà un film.

Il palinsesto della rete ammiraglia Mediaset subirà delle variazioni: risultano cancellati gli appuntamenti con Terra Amara e a seguire anche quello con Uomini e donne.

La programmazione di Canale 5, eccezionalmente per questo lunedì di Pasquetta, prevede la messa in onda del film Adaline a partire dalle 14:10.

Le nuove anticipazioni al 14 aprile: Zuleyha disperata

Le nuove puntate di Terra Amara saranno nuovamente in onda dall'11 aprile e le anticipazioni della soap opera rivelano che Behice mostrerà sempre più uno spiccato interesse nei confronti di Fekeli, al punto da decidere di consolarlo dopo che Yilmaz e Mujgan sono andati via.

Zuleyha sarà sempre più disperata, dopo aver assistito alla cena speciale che è stata organizzata da Yilmaz e la sua compagna Mujgan nel loro giardino di casa. Un colpo al cuore per la donna, che sarà ormai consapevole del fatto di aver perso per sempre il grande amore della sua vita.

Nel frattempo Demir si ritroverà costretto a vendere ai soci tedeschi le quote della società che gli avrebbe permesso di poter diventare un imprenditore di fama internazionale,