Galip sconvolgerà Emir al suo risveglio dopo l'operazione: “Ozan si è suicidato e Onder è morto”. Le anticipazioni delle prossime puntate di Endless Love spiegano che dopo una delicata operazione Kozcuoğlu si sveglierà, ma nulla sarà più come prima per lui. Con la morte di Ozan, infatti, l'uomo non avrà più strumenti per ricattare Nihan e costringerla a stare con lui. Emir sarà disperato all'idea di poter perdere sua moglie.

La lotta di Emir tra la vita e la morte

Emir finirà in ospedale in gravissime condizioni dopo lo scontro con Kemal. Kozcuoğlu sarà sottoposto ad un delicato intervento e lotterà tra la vita e la morte per giorni.

Galip sarà chiamato dai medici a prendere un'importante decisione: l'operazione per salvare Emir sarà ad alto rischio e l'uomo potrebbe restare paralizzato a vita. Il padre di Kozcuoğlu darà il consenso per continuare l'intervento e aspetterà con fiducia il risveglio di suo figlio. Dopo alcuni giorni, Emir riaprirà gli occhi e la sua prima richiesta sarà di avere notizie di Nihan, accorgendosi della sua assenza. Galip sconvolgerà suo figlio con due brutte notizie: “Ozan si è suicidato e Onder è morto”. Emir sarà disperato perché non avrà più nessuno strumento per ricattare sua moglie: “Nihan scapperà”. Galip tranquillizzerà suo figlio dicendogli che Nihan ha già scelto di allontanarsi da Kemal senza nessuna pressione.

Kemal avrà problemi anche in carcere

Emir non riuscirà a credere alle parole di suo padre quando gli dirà che è stata proprio Nihan a testimoniare contro Kemal. Galip spiegherà che Soydere non è più un pericolo perché è in carcere per tentato omicidio, ma Emir non sarà tranquillo. “Lei partirà”, dirà Kozcuoğlu a suo padre che a quel punto gli chiederà di lasciarla andare.

Nel frattempo Kemal in carcere non si darà pace per aver sparato ad Emir e per il comportamento di Nihan, ostile nei suoi confronti. L'uomo non potrà stare tranquillo neanche in carcere, perché uno dei detenuti proverà ad aggredirlo durante la doccia. Kemal, tuttavia, riuscirà a difendersi e a farsi rispettare.

Vildan distrutta dal dolore: ha perso il figlio e il marito

Nelle puntate precedenti la famiglia Sezin ha dovuto affrontare due lutti. Ozan è morto poco dopo aver visto le foto di Zeynep con Emir e tutto ha fatto pensare ad un suicidio. Onder, invece, non ha retto al dolore di fronte al corpo senza vita di suo figlio e ha avuto un infarto che è stato fatale. Vildan, distrutta dalle perdite, ha trovato conforto in sua sorella Leyla che ha riabbracciato per la prima volta dopo tanto tempo. Kemal, invece, dopo essersi costituito per aver sparato a Emir ha affrontato la prima udienza. L'avvocato di Soydere ha provato a difenderlo escludendo la premeditazione, ma la testimonianza di Nihan ha cambiato tutto. La donna, infatti, ha raccontato ai giudici che Kemal aveva già minacciato di uccidere suo marito e si era presentato a casa Sezin con una pistola.