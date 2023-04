L'appuntamento con Terra Amara continuerà a riservare colpi di scena clamorosi e, le anticipazioni delle prossime puntate destinate al daytime di Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Zuleyha.

La donna, infatti, si ritroverà a dover scontare la sua pena dietro le sbarre e come se non bastasse verrà punita da Demir per quanto riguarda i suoi amati figli e chiederà il divorzio.

La vendetta dell'uomo sarà spietata e, come se non bastasse, si scaglierà duramente non solo contro la mamma dei suoi figli ma anche contro Hunkar.

Demir spietato con sua moglie: anticipazioni Terra Amara

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara destinate alla fascia del primo pomeriggio di Canale 5, rivelano che Zuleyha si ritroverà messa nei guai dopo aver sparato a suo marito.

La donna finirà dietro le sbarre e Demir non avrà alcuna intenzione di mollare la presa nei suoi confronti, dato che il suo scopo sarà quello di rovinarla.

Demir, quindi, accuserà la mamma dei suoi figli di aver premeditato quel terribile gesto che avrebbe potuto costargli la vita e a quel punto la donna si ritroverà a dover subire una severissima condanna.

Demir perde le staffe contro Zuleyha e Hunkar: anticipazioni Terra Amara

Un duro colpo per Zuleyha che, dietro le sbarre, implorerà suo marito di farle vedere i suoi figli.

La reazione di Demir, però, sarà negativa.

A prendere in mano le redini della situazione ci penserà Hunkar: le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara in programma nel corso delle prossime settimane su Canale 5, rivelano che la donna deciderà di disobbedire alle richieste del figlio e porterà i due bambini in carcere, per far sì che Zuleyha possa rivederli dopo tanto tempo.

Tale incontro, però, verrà scoperto da Demir che a quel punto si presenterà in carcere e porterà via i due bambini, puntando il dito anche contro sua mamma.

La reazione dell'uomo sarà a dir poco negativa e si scaglierà contro Hunkar, arrivando a dire che da questo momento in poi la considera morta a tutti gli effetti.

Demir porta i figli di Zuleyha in un posto segreto: anticipazioni Terra Amara

Ma i colpi di scena non sono finiti qui: le nuove anticipazioni della soap opera Terra Amara rivelano che, dopo essere stato tradito da sua mamma, Demir deciderà di portare i figli di Zuleyha in un posto segreto al riparo da occhi indiscreti.

Nessuno saprà il posto esatto in cui si trovano i due bambini, i quali verranno allontanati da tutto e tutti. Neppure la mamma stessa sarà messa al corrente del posto segreto in cui si troveranno.

Una situazione a dir poco preoccupante per Zuleyha che, già provata dal carcere, si ritroverà a dover lottare anche per il bene dei suoi amati bambini.