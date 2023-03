Cosa succede nelle nuove puntate di Terra Amara che vedremo prossimamente su Canale 5? Le anticipazioni raccontano che Demir tradirà Zuleyha nella loro stessa casa mentre lei si troverà a Istanbul con Sevda, intenzionata a scoprire la verità sulle origini di Fikret, che ha rivelato essere il fratello di Demir, nato da una relazione extraconiugale del compianto Adnan.

Terra amara nuove puntate: Zuleya sul punto di scoprire il tradimento di Demir

Mentre Demir e Ümit sono felici durante il loro weekend romantico che hanno pianificato in gran segreto, Züleyha e Sevda arrivano a Istanbul dove finalmente scopriranno la verità su ciò che ha raccontato Fikret.

La sua versione viene infatti confermata dal maggiordomo che un tempo era alle dipendenze di Adnan, custode dei suoi segreti.

Dato che la verità è ormai venuta a galla, ecco che Zuleyha e Sevda decidono di tornare prima a Çukurova senza sapere che cosa sta succedendo alla villa tra Demir e la sua amante.

Terra amara nuovi episodi: Demir vuole chiedere il divorzio a Zuleyha

Ignaro del fatto che Zuleyha sta per anticipare il suo viaggio di ritorno, Demir promette a Umit di darle tutto il suo amore, tanto da chiedere il divorzio alla moglie. Peccato che non sappia che la donna per la quale ha perso la testa è arrivata in città con la chiara intenzione di vendicarsi di lui.

Nel frattempo, Fikret, concentrato sulla sua vendetta contro Demir, spezzerà il cuore della povera Müjgan che invece sperava in una relazione d'amore.

Con le lacrime agli occhi si recherà a casa di Umit per avere un confronto con Fikret, ma dell'uomo non c'è traccia.

Zuleyha scompare nel nulla, anticipazioni Terra amara

Continuando con le anticipazioni di Terra amara vedremo Zuleyha tornare in città, pronta ad affrontare Fikret. Per un soffio non coglierà in flagrante Demir e Umit, ma per lei sono in arrivo guai ben più seri.

Mujgan incontrerà Bakhtiar al quale chiederà di essere onesto con lei in merito alla storia passata di Adnan.

Cala la notte e alla villa non c'è alcuna traccia di Zuleyha, che fine avrà fatto? Sevda e Saniye chiedono aiuto a Fekeli mentre Sermin prova a mettersi in contatto con Demir, che sta passando del piacevole tempo con la sua nuova fiamma.

Spoiler Terra amara, che fine ha fatto Zuleyha?

Il fatto che sia Fikret che Zuleyha siano scomparsi nel nulla non farà presagire nulla di buono. Ormai è notte fonda e dei due non vi è traccia.

Ignaro del pericolo in cui si è cacciata la moglie, Demir continua a passare il suo weekend romantico con Umit, alla quale promette di passare tutta la sua vita con lei, una volta che avrà ottenuto il divorzio.

Intanto, una disperata Zukleyha si trova faccia a faccia nel mezzo della foresta con Fikret, animato da cattive intenzioni nei suoi confronti.