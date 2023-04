Terra amara andrà in onda con nuove puntate anche durante il weekend di Pasqua e gli episodi previsti per sabato 8 e domenica 9 aprile saranno ricchi di colpi di scena. In primo piano ci saranno Sermin e Hatip che saranno colti in flagranza di adulterio e arrestati dopo una denuncia di Naciye. La detenzione, tuttavia, avvantaggerà la nipote di Hunkar che in carcere verrà a sapere della sua relazione con Fekeli e sarà pronta a creare uno scandalo. Ci saranno importanti novità anche alla tenuta, dove Zuleyha assisterà in lacrime ad una cena organizzata da Mujgan e Yilmaz e sarà sopraffatta dalla gelosia.

Infine, Demir non avrà altra scelta che cedere le sue quote ai soci tedeschi e rinunciare al suo progetto di espandersi nel mercato internazionale.

Anticipazioni Terra amara: Hatip e Sermin colti in flagranza di reato e arrestati

Le anticipazioni di Terra amara per le puntate di sabato 8 e domenica 9 aprile raccontano che, spinta da Hunkar, Naciye denuncerà Hatip e Sermin per adulterio e i due amanti verranno colti in flagranza di reato. La nipote di Hunkar sarà arrestata, ma questo potrebbe giocare a suo favore perché in carcere otterrà delle informazioni preziose per lei. Una detenuta, infatti, comunicherà a Sermin che tra Hunkar e Fekeli c'è una relazione d'amore. La cugina di Demir, appena uscita dal carcere, non perderà tempo e si recherà sul luogo degli appuntamenti tra sua zia e Fekeli per scattare delle foto compromettenti.

Anticipazioni puntate sabato 8 e domenica 9 aprile: Zuleyha in lacrime assiste a una cena a casa di Yilmaz

Le puntate di Terra Amara di sabato 8 e domenica 9 aprile vedranno al centro delle scene anche il trasferimento di Yilmaz e Mujgan alla vecchia casa di Sermin, Mentre Behice approfitterà della situazione per consolare Fekeli e provare ad avvicinarsi a lui, Zuleyha soffrirà molto nel vedere l'uomo che ama con la sua nuova famiglia.

La moglie di Demir assisterà ad una cena a casa di Yilmaz a cui saranno invitati anche Julide e Sabahattin e per lei sarà impossibile trattenere le lacrime. Nel frattempo, Hatip continuerà a portare avanti il doppio gioco e se da un lato implorerà il perdono di sua moglie, dall'altro chiederà a Sermin di vivere la vita insieme arrivando addirittura a parlarle di matrimonio.

Sabahattin, invece, dopo lo scandalo del tradimento di sua moglie, darà le sue dimissioni dall'ospedale e sparirà nel nulla.

Demir rinuncerà al suo sogno di allargare gli affari a livello internazionale

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che nel weekend di Pasqua andranno in onda due puntate molto emozionanti per i protagonisti di Cukurova. Mentre Zuleyha soffrirà per l'arrivo di Yilmaz e sua moglie a due passi dalla sua casa, Demir penserà ai suoi progetti che falliranno per colpa di Akkaya. Il figlio di Hunkar, infatti, seguirà il consiglio di sua madre e non venderà i terreni di famiglia. Per lui non sarà facile arrendersi alla realtà, rinunciando al suo sogno di diventare un imprenditore internazionale, ma non avrà altra scelta se non cedere le sue quote agli investitori tedeschi.